Roques, France

Leclerc se lance dans l'occasion ! Pour la première fois en France, l'enseigne de Roques-sur-Garonne près de Toulouse vient d'ouvrir une zone consacrée à la vente de produits d'occasion, ouverte depuis ce samedi matin. Le principe est sensiblement le même qu'un dépôt-vente. Côté dépôt, vous venez déposer les objets dont vous souhaitez vous débarrasser et Leclerc vous les rachète en bons d'achats valables sur tout le magasin.

Et côté vente, vous pouvez acheter ces produits, vérifiés et garantis un an contre la panne pour l'électronique, à un prix moins élevé que le neuf : "1,50€ pour un livre qui dans le commerce, neuf, coûte environ 19€", "des véhicules à construire, mon petit fils adore ça, à seulement 12€" ou "des disques adaptables à ma disqueuse à bois, pour 9,90€, c'est vraiment intéressant" énumèrent les premiers clients.

Le nouvel espace occasion dans le Leclerc de Roques-sur-Garonne. © Radio France - Adèle Bossard

Dans l'espace de 450 m2, au fond du magasin, Leclerc propose aussi de l'électroménager, des télévisions, des jeux vidéos et même des instruments de musique de seconde main. Mais pas de textile, ni de mobilier.

"Je suis arrivé à 9 heures, dès l'ouverture, parce qu'on m'avait dit qu'il n'y en avait qu'une, explique Gilles, à la recherche d'une machine à laver. Dès qu'il y a une garantie, même si on n'y connaît rien, ça va". Car les produits électroniques sont garantis un an, vérifiés sur place, et visibles en vrai, de quoi contrer la concurrence des sites internet pour la grande distribution. Le tout sans faire concurrence à ses propres produits, neufs, déjà en rayons.

"Attirer une clientèle qui n'aime pas forcément faire ses courses en grandes surfaces"

"Je pense qu'au contraire, on va attirer une clientèle qu'on n'arrivait pas forcément à attirer au sein d'une grande surface, qui n'aiment pas forcément y faire leurs courses, estime François-Paul Payraudeau, directeur général du Leclerc de Roques-sur-Garonne. Mais on attirera aussi une clientèle qui aime chiner parce que tous les jours, on va avoir des produits différents qui sortent et qui rentrent".

Et si, effectivement, cet espace occasion fonctionne, il pourrait ouvrir bientôt dans d'autres supermarchés du groupe.