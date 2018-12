"Le Limoges CSP ne peut pas se passer de ses partenaires", les tensions club-sponsors inquiètent

Limoges, France

Le CSP peut-il se permettre de se passer de certains partenaires financiers ? Comme l'explique le Populaire du Centre dans son édition de mardi, le torchon brûle désormais ouvertement entre le club et ses partenaires, des sponsors qui dénoncent (tout comme les supporters) le manque de considération et de respect de la part de certains dirigeants. Au point que quelques financeurs menacent de se retirer, ce qui pourrait représenter un manque à gagner de 600 000 euros selon nos confrères.

Cette tension est extrêmement négative pour le club" - Christophe Lepetit, économiste au CDES de Limoges

Mais les conséquences seraient graves pour le CSP, dont le budget est d'un peu plus de 6 millions d'euros. Christophe Lepetit, économiste au centre de droit et d'économie du sport de Limoges est formel : "cette tension du club avec son environnement est extrêmement négative, d'autant plus sur un territoire comme Limoges qui ne dispose pas d'un tissu économique très important. Il faut tisser du lien et être en harmonie avec les acteurs, donc cette situation n'est pas de nature à rassurer. Et il faut que le CSP fasse attention, désormais, à la concurrence".

La ville de Limoges ne pourrait pas faire plus pour le club

La concurrence ? Celle du Limoges Hand 87, qui marche très fort et pourrait attirer à lui des financeurs traditionnels du basket. Et si des partenaires privés du CSP se détournaient du club, le maire de Limoges, Emile-Roger Lombertie, se montre formel : "on ne pourrait pas s'y substituer" !

La ville de Limoges finance en effet le CSP à hauteur de près d'un million et demi d'euros (subventions + différents investissements). Elle ne peut donc pas faire plus, selon le maire qui ajoute : "et il ne faut s'y substituer, car le CSP est un club promoteur de l'économie locale et l'économie locale doit l'accompagner, mais il faut une relation de confiance. Alors j'en appelle à de la responsabilité, de la sérénité et du respect" ! Plus qu'un appel, c'est presque une sommation.