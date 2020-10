Le Limousin recrute en ligne : 200 postes sont à pourvoir en Haute-Vienne et en Creuse

Un grand salon de l'emploi virtuel vient d'être mis en ligne sur le site de Pôle Emploi. 200 postes sont à pourvoir en Creuse et en Haute-Vienne jusqu'au 6 novembre dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, du sanitaire et du social et dans l'hôtellerie-restauration.

200 postes sont à pourvoir en Haut-Vienne et en Creuse dans l'industrie, le social et l’hôtellerie-restauration

Le Limousin recrute ! Du 12 octobre au 6 novembre plus de 200 offres d'emplois en Haute-Vienne et en Creuse sont mis en ligne sur une plateforme de Pôle Emploi. Ce salon de l'emploi, à l'initiative des deux départements, des communautés de communes, des services de l'Etat et de Pôle Emploi, est mis en place pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises du Limousin mais aussi pour attirer des travailleurs des grandes villes et d'autres territoires qui souhaitent se mettre au vert.

De l'industrie au domaine sanitaire

Ce lundi 86 entreprises des deux départements ont posté des offres d'emploi sur le salon. Parmi les nombreux secteurs d'activités représentés, celui de l'industrie est particulièrement présent. "Puisqu'on sait que c'est un secteur qui a plus de difficulté à recruter à des postes spécifiques" explique Maryline Martinez, responsable de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) en Creuse. Les domaines de la santé et du social, le bâtiments et l'hôtellerie restauration recrutent eux également dans la région.

En Creuse, 42 entreprises participent à l'initiative et proposent 90 contrats à durée indéterminée. "Finalement, il y a seulement trois ou quatre CDD et une dizaine de contrats en alternance" précise Maryline Martinez.

Un salon virtuel

En ces temps de covid, difficile d'organiser un grand événement qui brasse du monde. Les organisateurs ont donc opté pour un salon virtuel en ligne. "C'est l'équivalent d'un salon en présentiel sauf que tout se fait en ligne" indique Maryline Martinez. L'employeur a un "stand" avec ses offres et en cliquant "on obtient des explications sur ce que fait l'entreprise, où elle se trouve et les territoires qui l'entourent, c'est un package" ajoute la responsable de la DIRECCTE. Les organisateurs ont notamment ciblé des travailleurs citadins, mais tout le monde peut postuler, il suffit de créer un compte et candidater sur les postes.

Les entreprises qui n'ont pas encore déposé leurs offres peuvent encore le faire sur la plateforme.