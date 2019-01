Le Lioran : début de saison difficile pour la station

Comme beaucoup, la station Le Lioran a enregistré une baisse de fréquentation au début de la saison. Malgré tout, elle a pu ouvrir un peu plus d'un quart de la station, qui profite en majorité aux skieurs locaux.

Le Lioran, Laveissière, France

Depuis le 22 décembre, date d'ouverture de la station, il faut se battre contre les hausses de températures, la pluie et le manque de clients. Moitié moins nombreux pendant les vacances scolaires, tout comme la baisse importante du chiffre d'affaires. Dès son ouverture, la station a pu ouvrir cinq pistes mais quelques jours plus tard, la pluie a fait fondre la neige, en passant de 12 à 5 pistes ouvertes. Il a fallu tenir ainsi pendant toutes les vacances scolaires et donc, trouver un plan B. Ateliers de construction de cerf-volant, promenades, VTT, patinoire... La station a diversifié son offre pour contenter les clients déçus du manque de neige.

Certaines pistes ne sont pas encore skiables. © Radio France - Maud Calvès

Aujourd'hui, 14 pistes sur 44 sont accessibles. Canons à neige et dameuses sont en marche pour en ouvrir un maximum. Le domaine retrouve un taux de fréquentation acceptable. Pour compenser le rétrécissement de son offre, la station a également baissé le prix de ses forfaits.