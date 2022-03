Le litre d'essence dépasse les deux euros dans certaines stations des Landes

"Quand j'ai changé le panneau pour afficher deux euros, j'ai eu mal au ventre", raconte la gérante d'une station landaise qui vient de passer la barre symbolique des deux euros le litre de carburant. Une situation redoutée depuis plusieurs jours avec la flambée des prix à la pompe. Une situation inévitable désormais avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie.

12 stations-service concernées dans les Landes

Ce mercredi, 12 stations-services ont éteint les deux euros le litre dans le département des Landes. Notez que les stations du groupe Total, effectuent une remise de 10 centimes par litre directement en caisse. Une réduction qui n'est pas visible sur les panneaux lumineux au bord des routes. En grandes majorités, les gérants de ces stations ne souhaitent pas s'exprimer au micro. Une situation difficile à assumer pour eux puisqu'ils ne sont pas responsables de cette augmentation. "Dès l'invasion russe, le litre a augmenté de six centimes jeudi. Et hier nous avons dû ajouter encore sept centimes" raconte une autre gérante de station-service dans le département.

Dans les stations Total, vous avez une remise de 10 centimes par litre lors du passage en caisse. © Radio France - Nina Valette

Une situation difficile à supporter également pour les clients. "Déjà que c'était suffisamment cher, on ne va plus rouler ! Ça plus le reste, il y a tout qui augmente. Y en a marre !", s'agace Hubert qui se souvient d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. "J'ai connu le litre à 1 franc dans les années 70, soit moins de 30 centimes d'euros le litre. Alors, oui, le coût de la vie était différent, mais le changement est franchement impressionnant". Des prix qui font froid dans le dos également en caisse pour les professionnels. Pour le plein de son camion, Olivier a quelques sueurs froides. "Je vais atteindre les 250 euros. C'est mon patron qui n'est pas content... Mais quand il n'aura plus les moyens de mettre du carburant, et bien, je serais au chômage technique" raconte le chauffeur avant de conclure, "la technique, c'est d'aller en supermarché. C'est moins cher. Il faut ouvrir les yeux !".

Comparer les prix reste en effet la solution. Par exemple, ce mercredi à Labenne, les deux stations Esso sur l'A63 n'affichent pas les mêmes prix. En direction du nord, la station Est affiche 2.11 centimes le litre pour le SP 98 contre 1.92 à quelques mètres à peine de l'autre côté de la route en direction du sud pour la station Ouest. Pour connaître le prix à la pompe, vous pouvez vous rendre directement ici.