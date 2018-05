France

Né le 22 mai 1818, il s'appelait alors le Livret d'épargne de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Paris. Il avait pour but de financer l'économie mais aussi de doter les classes populaires d'un « matelas de sécurité » et de préparation de la retraite.



200 ans plus tard, malgré un taux de rémunération très bas, bloqué à 0,75% depuis le 1er août 2015, le Livret A reste l'un des placements préférés des Français. Fin mars 2018, son encours s'élevait à plus de 278 milliards d'euros, un record et un joli bas de laine.

Encours record pour le livret A © Visactu - Visactu

Selon les chiffres de la Caisse des dépôts et consignations, 56 millions de Livret A sont aujourd'hui ouverts.

Les atouts du Livret A : il est simple, liquide, sans risques et par-­dessus tout ses intérêts ne supportent ni l’impôt ni les prélèvements sociaux, contrairement aux livrets bancaires classiques.