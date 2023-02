"Le local reprend petit à petit des couleurs !", le salon du Made in Alsace a ouvert ses portes à Sélestat

Un salon entièrement consacré au Made In Alsace. Il a débuté ce vendredi et se poursuit jusqu'à dimanche, aux Tanzmatten de Sélestat. Il y a près de 90 artisans à découvrir. Il y en a pour tous les goûts : de l'habitat, de l'équipement, de l'alimentaire, des loisirs. Des exposants qui ont comme point commun de fabriquer leurs produits en Alsace.

Le local reprend des couleurs, après un ralentissement

Le local commence à reprendre peu à peu des couleurs après un ralentissement après le Covid. Les consomateurs reviennent petit à petit. C'est ce que constate par exemple le brasseur Jérôme Schwarz, de la brasserie du vignoble à Riquewihr. " Après ce ralentissement, c'est en train de bien repartir. Le retour aux sources, cela fait partie de la règle du jeu et les Alsaciens restent chauvins et adorent leurs produits et leurs producteurs."

Jérôme Schwartz de la brasserie du vignoble à Riquewihr © Radio France - Guillaume Chhum

Les derniers chiffres confirment les propos de Jérôme Schwarz, en Alsace c'est la région où la consommation de produits locaux est la plus importante, avec 8,3% des ventes dans les enseignes d'alimentation, contre 2,2% à peine pour la moyenne nationale, selon la fondation Jean Jaurès .

De nouveaux artisans se lancent

Beaucoup de nouveaux artisans se lancent dans le Made in Alsace et ça fonctionne plutôt bien, c'est le cas d'Alexandre Estienne. Avec son associé, ils fabriquent des coussins pour chiens ou chats, avec une matière première qui ne fait pas beaucoup de kilomètres. Ils ont lancé la société Jinnkiss, installée à Entzheim dans le Bas-Rhin. Il conçoit aussi des poufs pour les chiens.

Des plaids pour chiens ou chats fabriqués en Alsace © Radio France - Guillaume Chhum

"On a voulu créer notre marque et on sait que l'Alsace a de belles valeurs. On a de bons artisans chez nous, il vaut mieux les faire travailler que d'aller les chercher en Chine," explique le jeune entrepreneur.

Si vous voulez rencontrer des artisans et commerçants qui produisent Made in Alsace rendez-vous ce samedi, de 10h à 19h et ce dimanche, de 10h à 18h aux Tanzmatten de Sélestat. L'entrée est gratuite.