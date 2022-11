Le Loiret lance un plan inédit de recrutement de pompiers professionnels

C'est un plan de recrutement sans précédent que va lancer le Département du Loiret pour le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Objectif : embaucher une cinquantaine de pompiers professionnels entre 2023 et 2024 - qui s'ajouteraient aux 405 pompiers professionnels que compte le Loiret actuellement, en plus des quelque 2 000 pompiers volontaires.

L'impact du phénomène "désert médical"

Pourquoi un tel recrutement ? Parce que les besoins n'ont jamais été aussi nombreux. En 2021, le SDIS 45 a compté 42 000 interventions, contre 30 000 il y a 10 ans - soit une hausse de 40% ! Une évolution qui est en partie la conséquence de la pénurie médicale dont souffre le département : 80% des interventions concernent le secours à la personne. "On des sollicitations qui ne relèvent pas toujours de nos compétences au sens strict, analyse le lieutenant-colonel Pierre Gamel, directeur opérationnel du SDIS 45. La désertification médicale entraîne une sur-mobilisation de nos services d'urgence."

Depuis septembre, un travail a été engagé avec l'Agence régionale de santé pour avoir un système de garde avec les ambulanciers, mais ce n'est qu'un aspect du problème. "On le voit bien quand on se compare avec l'Indre-et-Loire, insiste Marc Gaudet, le président du Département du Loiret : la démographie médicale y est bien plus favorable, et le nombre d'interventions des pompiers n'est pas en forte hausse. Chez nous, il y a un glissement de tâches, de la santé publique vers les sapeurs-pompiers. Dans les zones qui sont complétement carencées en médecins, les gens appellent le SAMU qui envoie les pompiers."

24 millions d'euros pour rénover 10 casernes

Impossible d'attendre que ce problème de démographie médicale soit résolu, le Département a donc décidé de lancer ce plan de recrutement. "Il y a aujourd'hui un épuisement avec des équipes de plus en plus sollicitées, reconnaît Marc Gaudet, il faut donc qu'on remette en cohérence les effectifs et les besoins, et je pense qu'on n'échappera pas non plus à une redistribution des pompiers professionnels sur le territoire, notamment en zones rurales où il est plus difficile de mobiliser les pompiers volontaires."

D'autant qu'à l'avenir, avec le changement climatique, le risque d'incendie va nécessairement croître dans le Loiret - et ailleurs en France : les pompiers loirétains ont ainsi été réquisitionnés cet été pour intervenir en renfort en Gironde , en Mayenne et dans le Maine-et-Loire. Parallèlement à ce plan de recrutement, le Département du Loiret prévoit d'investir 24 millions d'euros pour rénover ou reconstruire 10 centres d'intervention et de secours d'ici 6 ans. Sont concernées, entre autres, la caserne centrale d'Orléans, celle de Châteauneuf-sur-Loire ou encore celle de Vitry-aux-Loges.