Le Loirétain Sébastien Papion parmi les 15 meilleurs chocolatiers de France selon Le Monde

C'est SON moment : le chocolat est à l'honneur, comme chaque année, pour les fêtes de Pâques. Et particulièrement chez nous dans le Loiret, puisque l'un de nos maîtres chocolatiers vient de recevoir une belle distinction. Sébastien Papion, installé à Chécy et Orléans fait partie des 15 meilleurs chocolatiers de France sélectionné par le journal Le Monde pour Pâques. Une belle récompense pour cet artisan originaire de Pithiviers qui emploie aujourd'hui 27 personnes.

Une reconnaissance

Sébastien Papion accueille cette distinction comme une reconnaissance importante pour son équipe : "Il y a une dizaine d'années on a été classés parmi les dix meilleurs chocolatiers de France par le Gault et Millau, là parmi les quinze meilleurs chocolats de France dans Le Monde (...) tout le monde était super content" se félicite le Loirétain. Des marques de reconnaissance comme celles-ci ont selon lui des effets directs sur son activité : "Ca apporte du monde, des gens qui ne nous connaissaient pas. Et puis une reconnaissance pour l'équipe. Encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux : on suit nos collègues, nos collègues nous suivent" détaille Sébastien Papion.

Un Pâques qui marche bien cette année

Cette nouvelle distinction dans Le Monde pourrait donc amener de nouveaux clients, curieux, à se tourner vers le chocolatier. Ce dernier tourne déjà à plein régime, cette année, la saison de Pâques s'annonce bonne : "Déjà on a le temps avec nous, parce qu'il ne fait pas trop chaud. Les années où il fait chaud les gens achètent les petites pièces en chocolat au lait pour les enfants, et pour eux ils préfèrent acheter une bouteille de vin ou un bouquet de fleurs (...) donc on a déjà le temps avec nous et ca fait beaucoup. Et puis je n'ai pas l'impression que les gens soient beaucoup partis en vacances" analyse Sébastien Papion.