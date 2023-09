Le lozérien Julien Tuffery, à la tête du plus ancien atelier français de jeans, grand invité à 7h45 mercredi

La nouvelle manufacture Atelier Tuffery à Florac (Lozère) est inaugurée ce mercredi 13 septembre. Pour l'occasion, France Bleu Gard Lozère reçoit en direct à 7h45 l'homme qui lui donne une nouvelle dimension : Julien Tuffery. L'arrière-petit-fils du fondateur pousse toujours plus loin les ambitions du "Made in France" et reste plus que jamais attaché à la Lozère, avec "une manufacture tournée vers l’avenir et un espace de travail unique valorisant les métiers de la main, mais pas seulement".

ⓘ Publicité