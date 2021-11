Le Luna Park ne pourra pas s'installer au Palais des Expositions de Nice qui redevient un vaccinodrome

En 2020, le Luna Park, traditionnelle fête foraine indoor, n'avait pas eu lieu. La faute à la crise sanitaire. Alors qu'en 2021, tous les voyants étaient au vert, c'était sans compter la 5ème vague et la nécessité d'accueillir tous ceux qui veulent se "faire faire" la 3ème dose sur la métropole. Le Palais des Expositions de Nice va donc être de nouveau transformé en vaccinodrome; en centre de vaccination géant. Il ouvrira ce mercredi. Du coup, la fête foraine ne peut pas s'y installer. Le maire a reçu les représentants de Luna Park et leur a expliqué cette impossibilité. Des solutions sont à l'étude. On pense notamment au MIN, au Marché d'Intérêt National dans la plaine du Var mais pour l'instant, le dispositif électrique ne le permet pas. Une réponse devrait être trouvée dans les 48 heures.