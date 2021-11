Le "luxe éco-responsable" s'invente à Louviers

Des vêtements en lin normand pour une marque qui se veut de luxe et éco-responsable, c'est le projet de la toute nouvelle marque "Linpact" qui vient de se lancer à Louviers (Eure).

Morgane Fleury, Florança Caplain et Julidé Eris (de gauche à droite), les trois fondatrices de Linpact à Louviers

Elles sont trois jeunes femmes pleines d'idées et viennent de fonder leur société de prêt-à-porter de "luxe éco-responsable". Mégane Fleury, Florença Caplain et Julidé Eris et elles ont créée la marque "Linpact" à Louviers qui se propose de produire des vêtements à partir de lin normand.

Pour commencer Linpact propose des "polos 100% lin et des savons enrichis à l'huile de lin" explique Mégane Fleury qui ajoute que le lin est tissé à Troyes (Aube).

Vêtement à recycler

La jeune marque compte également se lancer dans les vêtements pour bébés avec l'idée de "l'upcycling". Puisque les bébés grandissent vite, l'idée c'est de rendre possible le fait de renvoyer les vêtements à la société pour être transformés et recyclés en autre chose.

Linpact a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule pour soutenir son projet.

L'interview complète de Mégane Fleury, co-fondatrice de Linpact, à Louviers, est à réécouter ici.