Le Luxembourg rouvre les terrasses de ses bars et restaurants

Les règles sont strictes : Deux clients maximum par table et 1m50 de distance entre chaque table © Radio France - Natacha Kadur

Ils ne peuvent être servis qu'à l'extérieur et jusqu'à 18 heures seulement. Une timide reprise mais qui permet quand même aux patrons de ces établissements de retrouver un peu le moral : « ça fait plaisir de les voir après 5 mois. C'est l'esprit qui compte, c'est mieux que rien » , témoigne le patron du café maison syndicale à Dudelange.

Le service en intérieur n'est pas encore autorisé © Radio France - Natacha Kadur

Les habitués étaient au rendez-vous, emmitouflés dans des couvertures, malgré les quelques flocons qui sont tombés à la mi-journée. Parmi eux, Laurent retrouve sa bière préférée, la Baffin, en terrasse. Il a même amené son propre chauffage d'appoint pour l'occasion. Tous partagent le plaisir de revoir un peu de monde et surtout, de soutenir les restaurateurs par leur présence : « On peut rigoler ensemble, ça faisait presque six mois qu'on n'avait plus ça et ça rend heureux quand même » témoigne Dany, un client.

Le service est autorisé en extérieur jusqu'à 18h uniquement © Radio France - Natacha Kadur

Barbara, qui travaille dans un bar-restaurant brésilien quelques rues plus loin, a rouvert sa terrasse intérieure, à l'abri du vent. Elle se réjouit de retrouver les premiers habitués qui s'y installent, même si financièrement, elle ne va s'y retrouver tout de suite : " Ça permet d'ouvrir enfin les portes, que les gens se ré-habituent à venir. C'est un peu symbolique, car je ne pense pas qu'on va gagner beaucoup d'argent dans un premier temps », commente-t-elle. Elle a cessé de proposer de la restauration pendant la pandémie car le nombre insuffisant de clients ne lui permet pas de rentabiliser l'embauche d'un cuisinier.

Ils espèrent que si la situation évolue favorablement, ils pourront rouvrir jusqu'à plus tard en soirée, notamment pour que les restaurateurs puissent assurer un deuxième service. Les clients, eux, ne seraient pas contre le retour du soleil, pour en profiter encore plus.