Le Maddie Café à Mont de Marsan : un snack avec une restauration rapide améliorée

Maddie : la référence est double. D’abord à Madeleine, et précisément au quartier de la Madeleine à Mont de Marsan. Ensuite à la culture anglo-saxonne. Parce que le concept lancé par Amandine Haramboure est influencé par les pays anglo-saxon : « Dans ces pays-là, on n’a pas de mal à se promener avec son mug et sa part de gâteau dans la rue. C’est ce que je voulais. » Amandine vise une clientèle qui travaille et qui a peu de temps pour se poser. Dans son snack, elle propose du « fait maison ». Pour cela, elle met en avant la qualité, et fait appel à d’autres entreprises montoises, par exemple la Dinette à Roulette, qui fait dans la pâtisserie et la restauration : « des commerçants qui ont fait leurs preuves ».

Un projet bien réfléchi

Amandine vient de l’hôtellerie. Son projet, elle le monte depuis 2 ans. Elle a voulu créer son propre emploi. Et le quartier, elle le connait très bien, elle y habite. « Sur l’avenue Rozanoff, il y avait une demande de point chaud, il fallait un snack. C’est ce qui m’a fait dire : allez, lance-toi. » Une ouverture dans un contexte particulier, mais cela faisait déjà 6 mois qu’Amandine avait le local : « Il était temps que je me mette à travailler. » Le projet du Maddie Café a bien mûri, il est bien pensé : en plus d’être sur l’avenue qui mène à la base aérienne, la cité judiciaire en cours de construction, est presque en face. Elle devrait être opérationnelle en 2021. L’activité dans le secteur sera encore plus intense.