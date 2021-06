Le « Made in Corsica » s’expose à l’Élysée.

Le moulin Oltremonti une jeune oliveraie et un moulin à Linguizzetta.

Emilie Borel Berta précise : "Nous fabriquons notre huile d’olive dans un moulin moderne. La Corse représente un terroir très intéressant pour ce type d’exploitation. Le moulin est également équipé d’un système de tri des résidus de l’extraction d’huile d’olive permettant de séparer les noyaux d’olives des résidus qui sont réutilisés dans la chaudière biomasse du moulin pour la production d’eau chaude et du chauffage. L’île dispose d’un ensoleillement optimum et de beaucoup d’eau par rapport à d’autres régions. On mettra ces points propices en avant et aussi le fait que l’on dispose aussi d’autres atouts, contrairement à ce que l’on peut penser, du savoir-faire, une certaine modernité qui permettent d’être à la pointe de notre produit."

Le projet Midgard, le High-Tech au service de la sécurité civile.

Il s’agit d’utiliser l’imagerie aérienne (drones) et l’intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité civile. Laurent Terramorsi est pompier professionnel et co-fondateur :

"Nous sommes en partenariat avec 3 Sdis (service départemental d’incendie et secours) le Puy- de-Dôme, les Bouches- du -Rhône et le Gard, mais aussi avec DTM-2A (direction des territoires et de la mer). C’est une année d’expérimentation avec un projet qui doit aboutir dans les prochaines semaines suivi d’une commercialisation proche. _Cette présence à l’Élysée est une mise en lumière du savoir-faire insulaire_. L’entreprise est accompagnée par la plateforme Inizia, à ce jour on compte 8 embauches. Il y a des possibilités en Corse de développer des technologies nouvelles dans un cadre propice."

L' imagerie drone. - Midgard.

