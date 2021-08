Le "Made in France" dope l'emploi chez Eminence

L'entreprise Eminence embauche, à Sauve. Frappée comme l'ensemble des entreprises textiles françaises par la crise sanitaire, elle a passé le gros de la crise grâce à la fabrication de masques sanitaires textiles et, aujourd'hui, elle relève la tête grâce au Made in France et au bio.

"Eminence bénéficie d'un engouement sur des produits plus valorisés, notamment des produits "made in France." Dans son bureau d'Aimargues, siège social du groupe Eminence, le président Dominique Seau envisage l'avenir plus sereinement depuis quelques mois : "On bénéficie aussi de produits mieux-disant écologiquement comme le coton biologique. Il y aussi un très fort décollage des culottes menstruelles, qui permettent de remplacer les serviettes jetables ou les tampons. Les consommateurs veulent savoir où sont faits ces produits, comment ils sont faits, quel impact ça va avoir sur leur santé." Des culottes menstruelles inconnues il y a deux ans et aujourd'hui c'est un succès se félicite Pascal Dousset, le directeur de l'usine de confection de Sauve : "Ça marche. Très bien. Une vingtaine de personnes travaillent à temps plein, à l'année, sur ce genre de produits. Nous faisons face à la demande, mais vu la vitesse de remplissage des carnets de commande, on ne va pas tenir le rythme si on ne fait pas rentrer davantage de personnels. Oui, j'embauche."

Des embauches à venir dans l'usine Eminence de Sauve (Gard). Reportage. Copier

C'est encore un marché de niche pour Eminence. Sur les 20 millions de pièces annuelles fabriquées par ou pour Eminence et vendues sous les différentes marques du groupe ou pour d'autres marques, moins de 10% de ces sous-vêtements peuvent être estampillés Made in France : 1,5 million de pièces aujourd'hui, un nombre en augmentation. Un marché encore petit mais vital pour l'entreprise : "Les niches vertueuses du marché sont en croissance alors que l'ensemble des produits basiques sont plutôt en recul. Ça nous permet de limiter la baisse historique des marchés textiles." Il faut rappeler que l'an passé, année du début de la crise sanitaire et du premier confinement "dur" de la mi-mars à la mi-mai, les entreprises textiles de France ont perdu, en moyenne, 25% de leur chiffre d'affaires.

Eminence dopée par le made in France et les produits bio sourcés explique Dominique Seau, président du groupe Eminence Copier

Cette augmentation des ventes des produits "made in France" et des produits "bio sourcés" devrait se poursuivre. Si Dominique Seau s'est montré discret, le groupe est en discussion avec une chaîne de grandes surfaces pour y implanter des corners "made in France". "Notre premier client en terme de volume est la grande distribution qui, historiquement, vend les produits les moins chers. Donc nous faisions fabriquer en Asie explique Dominique Seau. Un même boxer fabriqué dans le Gard revient deux fois plus cher que fabriqué en Tunisie ou en Albanie et quatre fois plus que fabriqué en Asie. Or, et c'est relativement nouveau, on observe la tendance, assez forte, d'une demande de produits made in France à mettre dans les rayons des hypermarchés."

Le made in France, les produits bio sourcés, les culottes menstruelles... autant de leviers pour la croissance du groupe Eminence après la crise sanitaire. Reportage Copier

Même si ces ventes pour le groupe Eminence représente un petit pourcentage du total, elles sont en très forte progression. Conséquence pour Pascal Dousset, directeur de l'usine de Sauve : "Début janvier [2021] une première vague de 15 personnes est entrée en formation, puis 5 au printemps, puis 4 début juillet, et ça ne suffit pas." Mais dur de recruter sur le bassin d'emploi de Sauve même si l'entreprise assure la formation : 3 mois en contrat d'apprentissage puis 12 mois en contrat de professionnalisation avant, si pas de problème, l'embauche en CDI. Des embauches par simulation explique Dominique Seau : "On recrute sans regarder les CV, sans regarder leurs diplômes, sans regarder leur âge. On regarde uniquement leur capacité, leur dextérité à coudre à la machine. Beaucoup d'entre eux ou d'entre elles n'ont pas de machine à coudre à la maison et ne savaient même pas qu'ils pouvaient être très bons dans cette activité."