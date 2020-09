Le magasin Alinéa de Poitiers repris par l'enseigne Gifi

En redressement judiciaire quatre ans après son ouverture, le magasin Alinéa de Poitiers change de propriétaire, et ses 38 salariés, d'employeur. Le tribunal de commerce de Marseille a préféré ce lundi l'offre de reprise déposée par l'enseigne Gifi à celle de la marque La Foir'Fouille.

Lors de l'examen du dossier le 31 août, l'un des 38 salariés du magasin de Poitiers confiait ses craintes devant la perspective d'un rachat par Gifi ou La Foir'Fouille. "Je comprends l'inquiétude des salariés", affirme Maître Nathalie Campagnolo, l'avocate des employés d'Alinéa.

"Le repreneur est sur un segment d'activité qui est sans commune mesure, qui n'a aucun lien avec l'activité d'Alinéa. Sur le papier, leur ancienneté va être maintenue et leur contrat de travail va se poursuivre mais en réalité, ils vont perdre les conventions collectives de l'ameublement et les accords obtenus au sein de l'enseigne, donc je peux comprendre les inquiétudes qui ont été exprimées", poursuit Me Campagnolo.

Dans le détail, la justice a validé une reprise partielle de l'enseigne d'ameublement Alinéa par ses propres actionnaires, la famille Mulliez. L'offre, portée par les propriétaires notamment d'Auchan, ne permet de sauver que neuf des 26 magasins du groupe. La procédure entraîne la suppression de 992 emplois. C'était "la seule alternative possible à une liquidation judiciaire directe", a motivé le tribunal de commerce de Marseille.

"C'est sidérant et c'est un scandale à plus d'un titre" (Me Campagnolo)

"Ce que je trouve sidérant, c'est que la famille Mulliez a décidé un jour de cesser de soutenir financièrement l'entreprise Alinéa et a provoqué son état de cessation de paiement, et elle le fait au moment du déconfinement. Donc elle choisit son moment avec beaucoup d'opportunisme. Et elle va faire supporter sur la collectivité le coût du paiement des dettes à ses fournisseurs, ainsi que les indemnités de licenciement", conclut l'avocate Nathalie Campagnolo.

La direction d'Alinéa dénonce "des mensonges"

"Tout est entièrement faux, nous n'avons absolument pas profité du confinement, assure la direction de la communication d'Alinéa. La cessation de paiement ce n'est pas un choix, c'est un constat et une nécessité. C'est un mensonge que de dire que les actionnaires n'ont pas soutenu Alinéa. L'association familiale Mulliez a investi 130 millions d'euros en trois ans dans l'enseigne d'ameublement pour la soutenir dans la difficulté. C'est également totalement faux de dire que la collectivité va supporter le coup des indemnités ou qu'il y avait des dettes de trésorerie. C'est le produit de la vente du siège social d'Alinéa à Aubagne, ainsi que la vente des stocks des magasins non-repris, qui vont permettre de prendre en charge les indemnités de licenciement."

Aucun des 38 salariés du magasin Alinéa de Poitiers n'a souhaité s'exprimer ce lundi.