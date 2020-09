Le magasin Alinéa du Mans ferme définitivement samedi

Cette fois c'est officiel. Le magasin Alinéa du Parc Manceau, au Mans, va disparaître. Il ferme définitivement ses portes le samedi 12 septembre à 19 heures comme l'indique un grand panneau rouge à l'entrée. L'enseigne s'était installée il y a 8 ans, le 23 août 2012, dans la zone commerciale du Mans. "Il n'y aura pas de liquidation publique" prévient le panneau.

Le magasin ne fait pas partie de l'unique offre de reprise proposée par les actuels actionnaires de l'enseigne, Alexis Mulliez (15%) et l'Association Familiale Mulliez (AFM, 85%) à la tête de multiples chaînes (hypermarchés Auchan, articles de sport Decathlon, magasins de bricolage Leroy Merlin...). Leur offre, qui doit être validée, ou non, par le tribunal de commerce de Marseille le lundi 14 septembre, prévoit la suppression de 1.000 emplois et la reprise de seulement 9 magasins en France, sur 26.

51 salariés licenciés

Dans le magasin du Parc Manceau, où très peu de clients déambulent ce mardi après-midi, trois salariées derrière le comptoir de l'accueil s'avouent plutôt "soulagées". Elles savent depuis cet été que leur magasin va fermer et depuis, il n'y a plus de commandes, plus grand chose à faire et l'attente est, disent-elles, "pesante".

Au Mans, 51 salariés vont être licenciés. Comme tous ceux qui en France seront dans leur situation, ils se verront proposer des reclassements en interne (Auchan...), 900 postes en CDI dans la galaxie Mulliez et plus de 700 CDI dans d'autres entreprises. "Mais ces postes seront où ?" s'interroge une salariés sarthoise. Elle craint qu'aucun ne lui convienne ou soit trop loin de chez elle.

Alinéa est en redressement judiciaire depuis le 18 mai. L'enseigne dont le siège est à Aubagne, dans la banlieue de Marseille, fait valoir des difficultés liées au mouvement des "gilets jaunes", aux grèves contre la réforme des retraites puis à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.