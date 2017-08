Le magasin Auchan du Poinçonnet se lance dans l'ouverture dominicale

A partir d'aujourd'hui, l'hypermarché Auchan du Poinçonnet sera ouvert tous les dimanches matins. Jusqu'ici en Berry, très peu de magasins de cette taille pratiquaient l'ouverture dominicale.

Ceux qui veulent pousser leur caddie le dimanche matin dans un hypermarché peuvent désormais le faire au magasin Auchan du Poinçonnet. A partir d'aujourd'hui, 20 août, il sera ouvert tous les dimanches de 9h à 12h30. Pour cette ouverture, la direction n'a pas eu à solliciter de dérogation : en effet, les commerces alimentaires ont le droit d'ouvrir tous les dimanches jusqu'à 13h. C'est d'ailleurs à ce titre que la plupart des supérettes et supermarchés des enseignes Intermarché, Super U ou encore Carrefour Market accueillent déjà les clients jusqu'à la mi-journée.

Des salaires majorés

Pour permettre l'accueil du public, la direction d'Auchan a embauché 17 personnes, essentiellement des étudiants, qui travailleront à cheval sur le samedi et le dimanche, à la fois à la mise en rayon et aux caisses. Leurs salaires seront majorés de 50% (les agents de sécurité verront le leur doubler). Le directeur du magasin du Poinçonnet, Jean-Philippe Dupuy, explique : _"c_ette ouverture est une nécessité économique. Châteauroux fait partie des six zones où la concurrence commerciale est la plus forte en France. Il y a déjà 8.000 mètres carrés de surface alimentaire ouverts dans le secteur tous les dimanches". Ces arguments ne tiennent pas, selon Vincent Pichon, de la branche Services de la CFDT : "Nos anciens se sont battus pour avoir un jour chômé, nous tenons à ce que le dimanche le reste. Il y a mieux à faire pour nos citoyens : une grasse matinée ou bien une balade en forêt".

Les autres hypermarchés restent pour l'instant fermés

Le syndicat craint que la décision d'Auchan fasse tâche d'huile. Pourtant rien n'est moins sûr. Le PDG du Leclerc de St-Maur à Cap Sud, Antoine Vézard, affiche clairement son opposition à l'ouverture dominicale pour les hypermarchés : "surtout en zone rurale. Le gâteau, qui n'est pas énorme, va se répartir entre plus d'acteurs encore". La direction du Géant Casino de St-Doulchard indique pour sa part qu'une telle ouverture n'est pas d'actualité. Le magasin Carrefour de Châteauroux lui, pratique une sorte d'entre-deux : il profite des dimanches dits "du maire", ces dates choisies par l'élu, douze par an maximum, autorisant tous les commerces à ouvrir du matin au soir.