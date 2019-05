Le magasin Auchan de Dury va ouvrir le dimanche matin

Dury, France

C'était l'un des derniers magasins de l'enseigne en France à rester fermer ce jour de la semaine : le magasin Auchan Dury sera désormais ouvert le dimanche matin, de 9 heures à midi et demi. Une nouveauté mise en place à partir du 12 mai prochain.

Autour d'Amiens, le magasin Géant Glisy est déjà ouvert le dimanche, et d'autres enseignes devraient suivre dans la région. Philippe Filassier, le responsable des ressources humains chez Auchan Dury assure que la direction a pris le temps de la réflexion et qu'ouvrir est désormais une évidence : "Les habitudes de consommations changent, on répond à une demande croissante de nos clients. Il y a un gain de fréquentation et de chiffre d'affaire qui est attendu, on a fait nos calculs, on sera forcément gagnants."

Gagnant en chiffre, mais aussi en retenant les clients d'aller voir ailleurs. Pour Philippe Filassier pas de doute, il y aura du monde dans les rayons le dimanche matin : "Si vous allez chez la concurrence un dimanche matin, en caisse vous voyez qu'il n'y a pas que des petits paniers, il y a des Caddie pleins."

Les heures du dimanche matin payées 50% de plus

Le principe de base pour le travail du dimanche, c'est le volontariat. Sur les 450 employés du magasin, un quart serait prêt à renoncer à sa matinée selon le responsable des ressources humaines. Motivation : les heures payées 50% de plus et l'assurance d'avoir une journée de repos complète dans la semaine.

Côte syndicat, Stéphane Postel, délégué Cfdt est sceptique : selon ses calcules, en travaillant quatre heures le dimanche, les employés gagneront 20 euros bruts supplémentaires. "Il faut vraiment qu'ils ne soient pas très loin du magasin, sinon ça leur fait leur essence. Il faudrait qu'on soit majoré à 100% pour que ça intéresse vraiment les salariés. Certains m'ont dit on va tester, venir faire un dimanche ou deux et après on verra si ça nous intéresse ou pas."

S'ils disent finalement non, la direction a anticipé. Elle a recruté 15 étudiants avec des contrats qui les obligent à travailler le dimanche, voire à venir en renfort le samedi soir pour préparer les rayons et limiter le travail de l'effectif réduit du lendemain. Une quarantaine d'employés seront mobilisés chaque dimanche pour que le magasin Auchan Dury puisse ouvrir.