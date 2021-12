VIDÉO - Le magasin Auchan envahi par des salariés mécontents à Béziers

"On est là, on est là, même si Auchan ne le veut pas, on est là. On est là pour l'honneur des travailleur et pour un monde meilleur." Ce slogan bien rodé résonne dans le magasin Auchan de Béziers ce vendredi matin. Les rares clients présents à l'ouverture de l'établissement sont surpris de voir le magasin envahi par une centaine de salariés du groupe. Il est 8h.

Les salariés bien visibles avec leur drapeau, répondaient, en chantant, à l'appel de la CGT, FO et la CFDT pour réclamer une revalorisation salariale à hauteur de 5% et dénoncer les conditions de travail dans cet établissement.

Initialement, le personnel devait se réunir devant l'établissement biterrois. Finalement, c'est donc dans les rayons, au milieu des clients, qu'ils ont fait savoir leur mécontentement.

"Auchan fait des économies à tous les niveaux, y compris sur les salariés."- Hervé Louboutin, représentant CGT à Béziers

D'autres actions en France

Dans le cortège, des salariés biterrois sont soutenus par du personnel venu de Toulouse, Pérols et aussi d'Avignon. Cette action n'est pas la seule ce vendredi : plusieurs entrepôts du groupe sont bloqués comme par exemple à Nîmes, Clermont-Ferrand.

"Il y a une vraie colère partout en France sur nos conditions de travail" explique Hervé Louboutin, représentant CGT à Béziers. Voilà six ans que nos négociations annuelles n'aboutissent pas. Notre direction ne nous entend pas. Depuis plusieurs années nous sommes rattrapés par le taux du SMIC. Cela devient compliqué.

"Nous avons lancé un appel à notre direction nationale avec un ultimatum. Elle n'a rien voulu entendre."

César travaille chez Auchan Béziers depuis 27 ans et ne gagne que 1.300 euros net /mois Copier

Des actions sont prévues jusqu'au 23 décembre pour un salaire décent et des conditions de travail décentes.

"Il y a une économie sur les salariés alors que nos actionnaires se reversent 750 milliards de dividende alors qu'ils disent qu'il n'y a pas d'argent."

Les syndicats n'excluent pas des actions plus musclées le 23 décembre prochain. Cette date n'est pas choisie au hasard : c'est la journée la plus importante pour Auchan, en raison des fêtes.