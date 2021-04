Le magasin Carrefour de Brest Iroise perturbé par une grève samedi

"Y'a un ras-le-bol" souffle Florian Caro. Cet employé, qui réceptionne les marchandises depuis quatre ans au Carrefour Brest Iroise, sera en grève ce samedi comme beaucoup de ses 295 collègues. "Il manque toujours des bras, dès qu'une personne n'est pas là c'est la catastrophe, et rien ne bouge. Et sur les salaires, on nous prend pour des guignols. Jamais on a fait un aussi bon chiffre et on nous propose moins qu'une année normale, c'est se foutre de nous."

8,50 euros d'augmentation

Le 25 mars, les négociations annuelles obligatoires (NAO) se sont conclues par un accord signé par les syndicats majoritaires du groupe Carrefour. Il prévoit 0,9% d'augmentation, soit environ 6 centimes de l'heure. "Une hôtesse de caisse c'est 1.200 euros par mois. 8,50 euros de plus par mois, qu'est ce que ça va changer dans sa vie ? Au 20 du mois, les trois quarts des gens sont fauchés, donc au bout d'un moment ça coince", s'insurge Stéphane Caurant, le délégué CFDT du magasin.

Mini prime, maxi dividendes

En 2020, les salaires avaient progressé de 1,6% mais surtout, en pleine crise sanitaire, Carrefour avait versé à l'ensemble du personnel des magasins une "prime Macron" de 1.000 euros nets. Cette année il faudra se contenter de 200 euros bruts. Inacceptable pour la CFDT, qui rappelle que le groupe a engrangé 78 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier (+7,8%). Et que les actionnaires se partageront... 400 millions d'euros de dividendes. "Il ne faut pas oublier les gens qui font tourner la boutique", estime Stéphane Caurant. Qui table sur 90% de grévistes dans cet hypermarché.

Le passage en caisse va être très compliqué

La direction du magasin rappelle que les salariés auront droit à une prime d'intéressement et de participation liée aux résultats du groupe, soit 1.350 euros en moyenne (17% de plus qu'en 2020). Elle précise aussi que le Carrefour Brest Iroise restera ouvert ce samedi, y compris le drive. Les cadres ont été mobilisés pour assurer le service.

Les grévistes se rassembleront dès 5h du matin à proximité du parking où ils distribueront des tracts aux clients. Le jour n'a pas été choisi au hasard : l'hypermarché réalise traditionnellement sa deuxième meilleure recette de l'année à la veille de Pâques.