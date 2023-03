Le magasin Castorama de Béziers occupé toute la nuit par des salariés CGT

Trois autres établissements en France étaient touchés au même moment dont celui de Marseille. Les employés ont mené cette action pour réclamer une augmentation de salaire à hauteur de 200 euros brut alors que la direction n'en propose que 37 (net). "Aujourd'hui nous avons des salariés qui font des crédits à la consommation pour remplir leur frigo. Ce n'est plus concevable alors que le groupe dégage des profits de plusieurs millions d'euros" explique Benoît Murris, représentant de la CGT.

La situation est si alarmante qu'en Alsace, un salarié a entamé un mouvement de grève de la faim sur le parking dun magasin Castorama.

"Des collègues nous expliquent ne plus pouvoir manger deux repas par jour. D'autres dorment dans leur voiture."

Seulement trois salariés ont occupé le magasin de Béziers contraignant le directeur a resté sur place toute la nuit en présence d'un agent de sécurité avec un passage régulier d'un huissier de justice (toutes les 4h) pour constater l'infraction.

"Nous n'avons rien détérioré dans le magasin" explique Benoit Murris. "Nous nous sommes installés dans un coin. Nous avons simplement dormi. C'est une action symbolique. Il faut marquer le coup, car aujourd'hui la direction n'entend pas les difficultés du personnel. Ce n'est pas de gaieté de cœur ce que nous nous mobilisons. Mais l'inflation est telle que les 37 euros net proposés par la direction chaque mois n'est pas concevable."

D'après la CGT, le groupe auquel appartient Castorama aurait réalisé 488 millions de dividende en 2022

À l'ouverture de l'établissement, les salariés CGT ont quitté le magasin en s'installant à l'entrée avec drapeau afin de distribuer des tracts clients afin de les alerter de la situtation. La CGT ne compte pas en rester là et prévoit d'autres actions dans les prochains jours.

"Des salariés sont déjà grévistes contre la réforme des retraites. C'est compliqué financièrement pour eux de nous rejoindre dans cette action, car ils n'ont pas les moyens, la situation est vraiment inquiétante. C'est pour cette raison qu'on espère vraiment que la direction entende notre cri d'alarme."

Castorama fait partie du groupe européen leader en bricolage

Des salariés CGT occupent le magasin Castorama de Béziers pendant une nuit © Radio France - Stéfane Pocher

Condamnation de la direction

Dans un communiqué envoyé à France Bleu Hérault, la direction déplore fermement cette action " Nous condamnons fermement toute action illégale, telle que l’occupation d’un magasin pendant la nuit, en raison des risques en matière de sécurité des personnes et des biens. Chez Castorama, nous sommes fondamentalement attachés au dialogue social et l’occupation nocturne d’un magasin n’en est ni un moyen ni le lieu. Par ailleurs, nous avons à cœur d’offrir une rémunération attractive à nos équipes, intégrant à la fois le salaire de base et des dispositifs qui les associent aux performances de l’entreprise.

"En 2022, nos collègues ont touché en moyenne plus de 15 mois de salaire" Direction Castorama

"Pour rappel, dans le cadre des NAO qui se sont clôturées le 13 décembre 2022, une série de dispositifs pour 2023 a été accordée, dont une revalorisation de la grille salariale en mars 2023 qui permettra une évolution de +7,3% entre mars 2022 et mars 2023, une augmentation générale minimum de 70€ appliquée en août 2022 et mars 2023 ainsi que des augmentations individuelles applicables en mai 2023. Ces mesures complètent les revalorisations et augmentations réalisées en 2022".