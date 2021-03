Cherche repreneur pour petite boutique de cuir normande connue jusqu'au Japon

Les gens qui se promènent à La Bouille, joli village normand situé en bord de Seine, se sont forcément déjà arrêtés devant la vitrine du magasin de cuir sur la place Saint Michel. Et nombreux sont ceux qui ont poussé la porte. En 35 ans passés ici, les propriétaires du Cuir des Méandres, Patrice et Gina Legouest, en ont fabriqué des sacs à mains, des ceintures, des cartables pour enfants et des mallettes de médecins. Il ont aussi eu des demandes plus originales : un étui pour boules de pétanque ou encore récemment un tablier pour tailleur de pierre, "à nouer autour de la cuisse", précise Patrice Legouest.

Même en période de Covid, leur petite entreprise ne connaît pas la crise : "Nous sommes très étonnés. On a l'impression qu'on est au bout du monde mais, en fin de compte, on voit tout le temps du monde. On a fait un mois de janvier formidable, un mois de février extraordinaire et le mois de mars s'avère aussi très bon."

Patrice Legouest et sa femme ont une clientèle fidèle, qui se transmet de génération en génération, et ils travaillent beaucoup à la commande. Leur atelier, derrière le comptoir, n'est pas séparé du magasin. On les voit penchés sur leur ouvrage, tranquilles et concentrés : "Derrière l'établi, c'est un travail de patience. Là, on est en train d'encoller des pièces et ça se passe à un rythme calme", explique Patrice Legouest en montrant sa femme.

Patrice Legouest en pleine confection de sac à main. © Radio France - Anne Bertrand

Le couple revendique ce travail à l'ancienne : "On est un peu préhistorique! On n'a pas du tout utilisé Internet, ce qui est d'ailleurs pour des repreneurs éventuels un atout supplémentaire. Mais nous, on n'a pas eu besoin de ça. C'est du bouche à oreille, on n'a même pas de répondeur à notre téléphone!"

Le Cuir des Méandres est un endroit atypique, à l'image de ses propriétaires qui espèrent encore transmettre le flambeau avant de prendre leur retraite en juillet. Et la mairie de La Bouille le souhaite tout autant. Elle compte au besoin démarcher les écoles de formation ou la chambre des métiers et de l'artisanat. Car le magasin contribue au rayonnement du village, selon Clément Bouvet, 1er adjoint au maire : " On y est tous très attaché donc on fera le maximum pour trouver un repreneur. Cette boutique existe depuis 35 ans, 35 années réussies et il y n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il y a une clientèle fidèle avec d'abord des Bouillais qui ont tous un accessoire du magasin mais ça va même très, très loin, au delà de La Bouille."

Car oui, la réputation du Cuir des Méandres va jusqu'au Japon ! Avant la crise sanitaire, deux fois par semaine en moyenne aux beaux jours, des cars de Japonais faisaient halte à La Bouille avant de reprendre la route en direction du Mont-Saint-Michel. Et certains connaissaient déjà l'existence du Cuir des Méandres : "Nous avions des Japonais qui arrivaient avec des porte-monnaie qu'on leur avait offert à Tokyo et qui cherchaient la maison où on fabriquait les porte-monnaie en forme de souris". Depuis ce jour, Patrice Legouest sait comment on dit souris en japonais : "nezumi!"