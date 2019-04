Le magasin de vêtements de Valence People's Paradise va fermer

Valence, France

Le magasin de vêtements People's Paradise va fermer ses portes début juillet. Le gérant prend sa retraite et n'a pas trouvé de repreneur pour l'instant. 15 salariés devraient être licenciés. Cette boutique est l'une des plus fréquentées du centre-ville de Valence. L'annonce de sa fermeture n'est pas passez inaperçue auprès des autres commerçants. "Ça fait toujours bizarre de voir des commerces historiques partir", reconnait Thomas Deval, gérant de Deval photos. "Ce n'est pas une très bonne nouvelle mais on ne peut rien faire", ajoute Alexandre Dupuy, gérant de La Draperie et membre de l'association de commerçants Vitaville.

Un cas particulier, pas une généralité

Malgré cette mauvaise nouvelle, le commerce en centre-ville de Valence ne se porte pas si mal. "On a un turnover qui est bon. Tous les mois, nous avons la visite de cinq à six commerçants qui veulent investir", affirme Georges Rastklan, le conseiller municipal délégué au commerce. Le taux de vacance des commerces à Valence est d'environ 7 % alors qu'il est de 12 % dans les villes de même taille.

"Il y a une nouvelle dynamique qui s'installe", confirme Alexandre Dupuy même s'il reconnait que "ça avance doucement".

Un résultat positif vient confirmer la tendance, la réouverture des nouvelles galeries cet été.