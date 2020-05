Le magasin Emmaüs de Vandoeuvre-lès-Nancy, totalement réorganisé, rouvre samedi 30 mai

C'est un moment attendu à la fois par les compagnons d'Emmaüs et par les habitués. Le magasin de Vandoeuvre-lès-Nancy rouvrira ses portes samedi 30 mai. Nouvelle organisation des lieux et nouvel accueil des clients avec le déconfinement.

Le magasin Emmaüs de Lunéville a rouvert le 15 mai. Encore un peu de patience pour celui de Vandoeuvre-lès-Nancy, bien plus important : il accueillera de nouveau le public ce samedi après avoir subi de nombreuses transformations. Depuis le début du déconfinement, les compagnons ne sont pas restés les bras croisés, loin s'en faut. Les espaces meubles, bijoux, vaisselles, luminaires et autres ont été totalement réorganisés

"C'étaient des projets qui dataient de plusieurs mois", explique François Legrand, trésorier d'Emmaüs 54 et bénévole au sein de l'association depuis 11 ans. "On se disait qu'il fallait un jour ou l'autre fermer le magasin une semaine ou deux pour pouvoir faire ces gros déplacements, ces gros déménagements. La reprise du 11 mai nous permet, encore aujourd'hui, de travailler sur les réaménagements du magasin."

Pas plus de 55 clients dans le magasin

Le 30 mai, les habitués devront donc prendre de nouvelles marques mais aussi respecter le nouveau protocole sanitaire. Ils remarqueront des allées plus larges, il y aura un sens de circulation, du gel hydroalcoolique à disposition, des équipes chargées de désinfecter les objets trop manipulés. Le port du masque sera obligatoire. Et ils ne pourront être que 55 clients présents en même temps dans le magasin quand il y avait parfois jusqu'à 500 personnes à attendre l'ouverture des portes, "avant".

Certes, la reprise sera différente mais elle très attendue selon le directeur adjoint d'Emmaüs 54 Richard Bouvot :

C'est un rendez-vous qui nous tient à cœur puisque chez Emmaüs, c'est l'humain qui est mis en avant. Les compagnons sont en manque de revoir nos donateurs et nos clients

Les 45 compagnons d'Emmaüs 54 sont nourris, hébergés (pour l'essentiel d'entre eux à Vandoeuvre-lès-Nancy et Mont-sur-Meurthe) et perçoivent chaque semaine une allocation de solidarité. Rien n'a changé pour eux pendant le confinement, malgré la fermeture des magasins de Vandoeuvre et Lunéville et donc une perte de ressources financières pour l'association.

"On est toujours là et on sera toujours là demain"

Pour la première fois en 70 ans, le mouvement fondé par l'Abbé Pierre a lancé un appel aux dons pour éviter que les personnes en grande précarité qu'il accompagne ne se retrouvent à la rue. "C'était une priorité pour nous", insiste Richard Bouvot, "on se serait battus bec et ongles pour ne pas retourner à la case départ même si tout le monde s'est demandé combien de temps ça allait durer et combien de temps on allait pouvoir tenir".

Il ajoute : "Plus de 45 communautés en France se sont retrouvées en très très grande difficulté. On ne remerciera jamais assez nos donateurs fidèles." Et de conclure : "On est toujours là et on sera toujours là demain".