Le magasin "Espace Montagne", nouveau temple pour les amoureux du trail dans la Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire : C'est franchement un sport de fou, le trail, on ne peut qu'imaginer l'exigence de vos clients et la spécificité de votre matériel...

Romain Cottier : Oui, même si la discipline est ouverte à tous, il n'y a pas que des spécialistes. On s'adapte, selon le niveau de pratique, les envies, et la profondeur du portefeuille !

De quoi est-ce que l'on a besoin pour faire son premier trail ?

Alors la base, c'est effectivement la chaussure. Pour bien choisir, il faut avoir de bons conseils et ne pas se fier à une marque. Mais plutôt à des produits, des modèles selon son poids, les distances que l'on parcourt, le volume de courses que l'on fait et les terrains que l'on pratique.

C'est ça votre force, justement, chez "Espace montagne" ? La dimension conseil ? Tous vos vendeurs sont sportifs et passionnés... Ça change la donne ?

Je l'espère ! Notre créneau, ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter un maximum de conseils. On a même un scanner qui nous permet de mesurer le pied de la personne. Parce qu'on estime que sur ces disciplines, il vaut mieux bien s'informer pour être pratiquer en sécurité, que l'on débutant ou spécialiste.

Est-ce que vous connaissez également des athlètes de haut niveau qui vous font confiance et qui viennent s'équiper chez vous ?

Ils sont une quinzaine sur Saint-Étienne et sur Montbrison avec un très très bon niveau. Mais nous équipons évidemment tout le monde. On essaye surtout de tordre le cou à la réflexion qui consiste à dire : "je ne suis pas un champion, ce n'est pas pour moi".

Il semble que la discipline du trail est en train de se démocratiser chez nous, notamment dans la Loire. Est-ce que vous le ressentez dans vos boutiques ?

Oui, ça fait plus de dix ans que le trail explose totalement. On voit que toutes les pratiques vont de plus en plus vers la nature. On a vu la naissance du VTT quelques années et je crois vraiment que les gens ont besoin de retourner dans la nature, de vivre des moments assez simples finalement, peut être aussi plus proches de chez soi. Le département de la Loire, avec le Pilat d'un côté et le Forez de l'autre, est un site exceptionnel pour pratiquer toutes ces disciplines.

