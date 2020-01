Le magasin Mr Bricolage d'Orléans devrait fermer d'ici mars 2020

Orléans, France

Ce lundi 30 décembre, un an après le lancement du plan de cessions des magasins Mr Bricolage, la direction du groupe annonce qu"aucune solution satisfaisante n'a été trouvée pour six magasins". Parmi eux, l'établissement d'Orléans, situé rue des Halles dans le centre ancien, est concerné par le plan de fermeture.

L'échec d'un nouveau concept

Pourtant il y a presque deux ans, le groupe inaugurait un nouveau concept de magasins, plus urbains et plus digitalisés, à Orléans. Un gros pari qui s'est soldé par un échec. Christophe Mistou, directeur général du Groupe de magasins de bricolage reconnait dans une interview accordée à France Bleu Orléans, les limites du projet : "Il est évident que pour expliquer l'absence de bénéfices, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas fonctionné. Le lieu n'est pas assez passager, le prix du loyer est trop élevé expliquant probablement en grande partie la contre-performance du magasin."

Il ne s'agit pour l'instant que d'un projet de fermeture, et non d'une fermeture

Si le plan de fermeture annoncé ces derniers jours prévoit la fermeture du magasin entre février et mi-mars 2020, Christophe Mistou se veut rassurant : "Il ne s'agit pour l'instant que d'un projet de fermeture, et non d'une fermeture. On cherche toujours des repreneurs pour le magasin d'Orléans même si nous n'avons pas trouvé d'offres de reprises, le loyer étant toujours un frein."

A l'origine, 65 magasins étaient concernés par ce plan de cessions. Parmi eux, "59 cessions ont été mises en oeuvre avec succès [...] permettant de maintenir plus de 1000 emplois" selon la direction du groupe.

La mairie en quête de repreneurs

La mairie de son côté se veut plus réaliste et a commencé à chercher des enseignes susceptibles de reprendre les locaux de la rue des Halles. "Nous avons commencé à contacter des développeurs de marques qui pourraient être intéressés." selon François Foussier, adjoint au maire en charge du commerce. Et d'ajouter "le secteur du loisirs fonctionne bien dans cette rue et attire du monde, il ne reste plus qu'à trouver des commerces dans l'équipement de la maison."

Christophe Mistou reconnait tout de même qu'"il ne s'agit pas de créer des faux espoirs pour les salariés et les clients. Nous avons d'ailleurs engagé début décembre des mesures d'accompagnement dans le cadre d'un plan social."

Les quatre salariés employés en CDIdans le magasin devraient en savoir un peu plus d'ici les prochaines semaines.