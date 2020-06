Le magasin Orchestra de Guéret ferme brutalement

La situation est compliquée depuis un certain temps pour le groupe Orchestra-Prémaman. Sous procédure de sauvegarde depuis septembre 2019 et placé en redressement judiciaire à la fin du mois d'avril dernier, le groupe a été repris par la société NewOrch. Le Tribunal de commerce de Montpellier a annoncé cette reprise le vendredi 19 juin et 5 jours après, le mercredi 24 juin, le magasin de Guéret a fermé ses portes définitivement.

Une fermeture qui arrive brutalement, surprenant notamment les clients qui, ce vendredi matin, la découvrait souvent en arrivant aux portes du magasin, situé dans la zone commerciale Pop'A.

Il y a peu de communications autour de cette fermeture, la direction n'a pas répondu à nos sollicitations pour le moment. Les ex-salariés non plus. Le comité social d'entreprise a fait appel du choix de reprise.

Selon une liste publiée sur le site de nos confrères de Ouest-France, il était prévu en février que 44 magasins Orchestra ferment en France. Combien ont concrètement fermé à cette heure ? L'information n'a pas encore été rendue publique. Toujours selon cette liste, le magasin de Guéret employait 3 salariés.