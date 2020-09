Le magazine dijonnais Sparse recueille 10 000 euros grâce à ses lecteurs

En mauvaise posture financière depuis le confinement, le magazine dijonnais Sparse titre aujourd'hui "Merci pour l'Oseille" dans un article publié sur son site internet. Sa campagne de soutien lancé pendant l'été lui a permis de récolter un peu plus de 10.000 euros.

Né en 2012, Sparse traversé une zone de turbulence ! Le magazine culturel, distribué gratuitement dans 650 bars, restaurants, commerces, espaces culturels et lieux de concerts de Bourgogne-Franche-Comté connaît des difficultés financières à cause de la crise sanitaire.

20 000 euros à trouver d'urgence

Il lui manquait plus de 20 000 euros dans les caisses mais grâce à une campagne de soutien lancé cet été, le magazine a réussi à récolter plus de la moitié de cette somme. Parmi certaines des contreparties accordées à ses donateurs et donatrices figurait le fait de voir son nom inscrit dans les pages du site Internet du magazine. C’est chose faite ici-même.