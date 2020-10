Le Maire de Brive prend un arrêté pour permettre à des commerces "non-essentiels" de rester ouverts

Alors que le reconfinement prévoit la fermeture des commerces considérés comme "non-essentiels", le Maire de Brive, Frédéric Soulier (LR) a pris un arrêté municipal pour permettre à certaines boutiques non-alimentaires d'ouvrir quand même. Au nom de la justice et de l'équité vis-à-vis des supermarchés.

"La décision gouvernementale de fermer les commerces de proximité non-alimentaires est injuste et inéquitable" estime Frédéric Soulier, "une décision qui face aux grandes et moyennes surfaces créé une rupture d'égalité entre petits commerces et grandes surfaces".

Une distorsion de concurrence entre petits magasins et supermarchés ?

Il est vrai que certains produits, non-alimentaires, s'achètent aussi en hypers et supermarchés, "et vous ne pouvez plus les acheter dans les magasins de proximité qui habituellement les distribuent !" s'étrangle Frédéric Soulier. "C'est sur ce point là que c'est contestable et c'est pour cela que j'ai pris un arrêté qui permet à ces commerces de pouvoir réouvrir dès demain" dit-il

Cette décision concerne donc des magasins qui vendent "_tous les produits que vous trouvez habituellement en grande surface_, des produits d'habillement, les chaussures, la quincaillerie, hi-fi, mobilier, tout ce que vous trouvez dans des grandes surfaces qui elles sont tout à fait libres de continuer à travailler comme avant" explique Frédéric Soulier.

Plusieurs Maires d'autres villes moyennes de France ont déjà pris des arrêtés similaires, comme Migennes dans l'Yonne, Décize dans la Nièvre, ou encore Aubusson, en Creuse.

On ignore, pour l'instant, comment vont réagir les Préfectures des départements où trouvent ces villes.