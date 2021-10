Le maire de Cayeux-sur-Mer soutient les pêcheurs qui défendent leur zone de travail

Deux pêcheurs qui vivent au Crotoy étaient jugé ce mardi au Havre, pour avoir manifesté l'an dernier contre un projet éolien offshore au large du Tréport. Le procureur a requis 7.000€ d'amendes à leur encontre et deux mois d'interdiction de naviguer. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 1er février 2022. "Nous soutenons absolument ces marins pêcheurs qui défendent une zone qui est de haute valeur halieutique et où il y a beaucoup de poissons. C'est une bonne zone de pêche. Et donc, on ne comprend pas pourquoi on veut mettre ce parc à cet endroit précis", commente le maire de la commune Jean-Paul Lecomte.

La commune de Cayeux-sur-Mer vient d'acheter la maison du gardien du phare de Brighton-les-Pins

"Cette maison du phare, c'est le patrimoine local et c'est important pour l'évolution économique et touristique de la ville. Cette maison a plein d'atouts, notamment sur le grand site de France, puisque nous sommes classés grands sites de France. Elle peut être un centre d'animation touristique culturel pour visiter le territoire: le bois de pin, les carrières, mais également les phoques sur les bancs de sable, donc c'est un atout important pour le devenir de la commune. D'une part au niveau du tourisme, mais aussi pour pour garantir la qualité du grand site."

Cayeux-sur-Mer va tester à titre expérimental des pieux en bois pour protéger la route blanche des inondations

"Le ministère de la transition écologique doit le valider. Nous sommes dans un site classé et le caractère d'urgence est à noter. Le président du département, Stéphane Haussoulier, l'a répété dernièrement. Nous sommes à quelques pas des bas-champs sud de Cayeux. Il y a des vies, il y a des habitations. Et aujourd'hui, on doit protéger absolument notre littoral picard et l'expérimentation en pieux de bois et bien sûr, les galets qui vont être mis 55.000 tonnes seront très importants pour affronter les prochaines tempêtes hivernales."

Cayeux-sur-Mer fait partie des villes côtières d'où tentent de partir certains migrants pour aller en Angleterre

"Cayeux-sur-Mer c'est 14 kilomètres de côtes. C'est très long et pas facile à évaluer. Mais la protection de la région, notamment de ces migrants, ça serait la mise en place de la vidéo et de la vidéo protection, notamment sur le territoire, et de pouvoir voir les différents départs grâce à des caméras placées çà et là. Ce sont des dizaines de caméras qu'il faut remettre çà et là au niveau de la route blanche, au niveau du phare de Brighton."