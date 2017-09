Le maire de Charleville Mézières, Boris Ravignon, fait le point à mi-mandat sur les projets de la ville

Elu au printemps 2014, le maire de Charleville Mézière, Boris Ravignon est aujourd'hui à mi-mandat. L'occasion de revenir avec lui sur les grands chantiers en cours dans la ville mais également sur les futurs projets.

Ce jeudi, à 18 heures , Boris Ravignon va présenter aux Carolomacériens son projet de rénovation de la place de l'hôtel de ville de Mézières. Les travaux vont commencer fin 2017- début 2018 et vont durer près de 18 mois. D'après le maire, "Mézières se sentait un peu le parent pauvre de la fusion des deux communes et donc c'est l'occasion de rééquilibrer la balance avec ce chantier d'envergure qui comprend les travaux des fortifications ou encore de la basilique".

Interview de Boris Ravignon, le maire de Charleville Mézières Copier

Un appel à la ministre de la culture Françoise Nyssen

Ce vendredi, Le maire Boris Ravignon inaugurera l'école nationale supérieure des arts de la marionnette, la première en France. La ministre de la culture, Françoise Nyssen sera présente à ses côtés. Mais le maire de Charleville a également l'intention d'alerter la ministre sur le devenir de la rotonde ferroviaire de Mohon, un bâtiment historique de la SNCF composé de rames de train et de locomotives anciennes. Pour des raisons de sécurité, la SNCF veut vider cette rotonde de son matériel et le disperser dans différentes régions de France. Mais pour Boris Ravignon "ce monument historique a beaucoup d'importance aux yeux des ardennais, il a rythmé la vie des cheminots de l'époque et nous serions très triste de voir ces collections partir ailleurs donc j'alerterai la ministre sur ce sujet".

La place Ducale de Charleville Mézières © Maxppp - Charleville Mézières

Autre projet, cher à Boris Ravignon, la pose de la première pierre du futur campus universitaire du Moulin Leblanc. C'est prévu pour cet automne.

Du côté de l'opposition au conseil municipal, on reconnaît l'avancée de tous ces projets mais on pointe aussi du doigt des dossiers "qui n'avancent pas". Philippe Pailla, prédécesseur de Boris Ravignon et chef de file de l'opposition regrette l'abandon ou le retard de certain projets comme la création d'une salle de musiques actuelles, le retour en régie publique et la baisse des tarifs des transports. Quand à la friche de l'ancien hôpital Corvisart, Boris Ravignon le confirme "les grues sont arrivées cette semaine et les travaux commencent".

Philippe Pailla,chef de file de l'opposition au conseil municipal de Charleville Mézières Copier

La semaine prochaine, Boris Ravignon sera auditionné par la commission nationale d'aménagement commerciale suite à des recours contre la construction d'un nouveau magasin Leclerc à Warcq, à l'entrée de Charleville-Mézières. Sur ce sujet qui succite de vives réactions de la part de plusieurs habitants, Boris Ravignon se veut rassurant :"il n'y aura aucune boutique ni galerie commerciale dans ce centre Leclerc donc il ne faut absolument pas craindre la concurrence avec les commerces du centre ville."