Le maire de Charleville-Mézières Boris Ravignon favorable à la légalisation encadrée du cannabis

Le maire de Charleville-Mézières est favorable à une légalisation strictement encadrée du cannabis. Pour Boris Ravignon c'est un moyen "d'abattre le trafic et de ruiner les trafiquants."

Après le maire de Reims Arnaud Robinet, c'est au tour de son homologue de Charleville-Mézières d'émettre un avis sur le trafic de drogues. Dans un article du journal Libération, Boris Ravignon se dit favorable à une légalisation de la consommation de cannabis, de manière encadrée et contrôlée.

Le trafic ronge nos quartiers - Boris Ravignon

Sur Twitter, le maire de Charleville-Mézières complète : "La sécurité est ma priorité, mais soyons lucides : la prohibition du cannabis est un échec. Avec la législation la plus stricte d’Europe, nous avons l’une des consommations les plus fortes. Sans aucun contrôle, ni prévention. Et le trafic ronge nos quartiers."

Boris Ravignon ajoute que la légalisation est "le moyen d’abattre le trafic et de ruiner les trafiquants. Et nous pourrons redéployer des moyens considérables vers la prévention et la sécurité qui en ont besoin."