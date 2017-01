Le maire de Châteauroux envoie une carte de vœux au patron de Tesla

Gil Avérous fait un vœu pour 2017 : celui de rencontrer le patron de Tesla pour lui vanter les mérites de Châteauroux. Une immense carte de bonne année est arrivée par la poste dans la baie de San Francisco.

Tesla à Châteauroux ! C'est plus que jamais le souhait du maire de Châteauroux en ce début d'année 2017. Après avoir concocté une vidéo promotionnelle l'été dernier pour vanter les mérites de Châteauroux, Gil Avérous récidive. La mairie de Châteauroux veut se faire remarquer. Elle vient d'envoyer par la poste une immense carte de vœu de la taille d'une affiche publicitaire pour abri bus" Happy new year Elon Musk " ....de quoi peut être décrocher un rendez vous avec le PDG de Tesla.

Dans le même temps en ce début janvier, Gil Avérous apprend que le Ministre des Finances prépare un déplacement sur le site de production aux Etats Unis. Après un coup de fil entre les deux berrichons, Michel Sapin promet qu'il évoquera les atouts de Châteauroux lors de son entrevue. L'Alsace est aussi sur les rangs. Ségolène Royal, la Ministre de l'Environnement souhaite transformer la centrale nucléaire de Fessenheim en usine Tesla.

Hey @ElonMusk, I have a message for you !

[à RT svp] cc @TeslaMotors @Kimbal https://t.co/Dkzgi8V0rm