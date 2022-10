Le maire de Conches-en-Ouche "inquiet sur la possibilité d'assurer les services publics" faute de carburant

Jérôme Pascot, le maire de Conches-en-Ouche et président de la communauté de communes du Pays d'Ouche (Eure) a exprimé ce lundi sur twitter son inquiétude à cause de la situation tendue dans les stations-services.

"La pénurie de carburant commence à toucher nos services publics essentiels__. Ramassage des ordures, aides à domicile... entre autres ! A partir de mercredi, nous ne serons plus capables de les assurer ! On fait quoi ? On fait comment ?" a-t-il écrit sur le réseau social interpellant la première ministre Elisabeth Borne et la ministre de la transition énergétique Agnès Panier-Runacher.

Invité de France Normandie ce mardi matin, l'élu détaille : "c'est assez simple, s'il n'y a plus de carburant dans les camions d'ordures ménagères, nous ne serons plus en capacité d'assurer le ramassage. Quant aux aides à domiciles, elles utilisent leur véhicules personnels donc elles sont soumises aux mêmes contraintes que n'importe quel particulier. Si elles ne peuvent plus rouler, nous serons obligés de suspendre les interventions à domicile qu'elles sont censées réaliser__. C'est aussi simple et aussi brutal que cela" conclut-il.

"Nous voulons que nos services publics puissent fonctionner"

"Le gouvernement doit prendre son courage à deux mains et faire le nécessaire" plaide l'élu qui s'inquiète de ne plus pouvoir assurer les services publics. Jérôme Pascot penche pour une "priorisation" à la pompe de certaines professions. "C'est une angoisse permanente pour les élus que nous sommes" souligne-t-il espérant que la situation se débloque le plus rapidement possible.

"On ne peut pas se permettre d'abandonner une personne âgée qui est en situation de dépendance parce que son aide à domicile ne peut pas aller faire son plein. C'est absolument scandaleux" conclut Jérôme Pascot.

