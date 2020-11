Le maire de Dijon annonce qu'il n'est plus positif covid-19

Comme il l'avait régulièrement fait lors du premier confinement, le maire de Dijon, François Rebsamen, reprend ses interventions dans une vidéo adressée à ces concitoyens.

François Rebsamen n'est plus positif Covid

Dans son allocution le maire de Dijon explique que s'il ne s'était pas encore adressé aux dijonnais depuis le début du nouveau confinement, c’est parce qu'il a été, comme beaucoup, touché par la Covid. "D’abord asymptomatique, puis symptomatique. _Je suis maintenant tout à fait guéri_, testé négatif et heureux de vous retrouver." explique l'élu.

Pas de repas pour les aînés cette année, mais des colis

Pour François Rebsamen, "Il est impensable de prendre le risque sanitaire de réunir deux jours de suite 1.500 personnes dans une même salle". Le maire explique donc "bien sûr, nous n’oublierons pas les aînés, auxquels il sera proposé, selon des _modalités qui seront précisées la semaine prochaine_, de bénéficier d’un petit colis de chocolats ou spécialités locales."

Plus de 10 000 appels à "On Dijon"

Le maire a réalisé cette vidéo depuis le centre opérationnel du PC On Dijon, joignable au numéro vert : 0 800 21 3000. François Rebsamen annonce que la ville a immédiatement "réactivé son renfort depuis le début de ce second confinement", et que vous êtes presque 10 000, à y chercher renseignements et réponses pratiques à des questions de la vie quotidienne, au fonctionnement des services municipaux et des mesures locales liées au confinement.

Il est ouvert de 8h à 18h, avec une bascule sur d’autres numéros d’urgence en dehors de ces horaires.

17 commerces et entreprises vont bénéficier d'une aide de la métropole

La métropole a mis en place dès l’été, un fonds métropolitain de soutien aux entreprises et aux commerces en difficulté. Il vient en complément des aides de l’Etat, voire de la Région : par l’intermédiaire de la métropole, les entreprises et commerces peuvent percevoir jusqu’à 15 000€ d’aide financière directe.

"Bien sûr, cela ne pourra pas tout résoudre, notamment pour certains commerces ou entreprises qui étaient déjà en difficulté avant la crise du Covid. Pas plus tard que ce (vendredi) matin, la commission d’attribution (...), a décidé de l’attribution d’une aide à _17 commerces et entreprises_, principalement de Dijon, mais aussi d’Ahuy, de Marsannay, St Apollinaire, car ce fonds est ouvert à toute la métropole."