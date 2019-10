La ville de Grabels n'aura pas de compteurs Linky dans ses écoles, ses cantines et même ses bâtiments publics : promesse du Maire de la commune, René Revol, au nom du principe de précaution.

Le Maire de Grabels dit non aux compteurs Linky dans les écoles

Grabels, France

_"Il n'y aura pas de compteurs Linky dans nos écoles, point barre." Sur un ton assertif, René Revol, Maire de Grabels réitère sa désapprobation du compteur Linky, le boitier vert qui remplace déjà certains compteurs, et qui devrait arriver dans sa commune en 2021. Suite à une décision en jurisprudence, les municipalités n'ont pas le droit de prendre des arrêtés interdisant la pose des compteurs Linky devant le domicile des consommateurs. En revanche, si le vieux compteur est placé dans un endroit privé, il est possible de refuser la pose de Linky : c'est cette exception que le Maire invoque pour justifier sa décision. "Nous n'irons pas contre la loi. En revanche, les compteurs de la Mairie, des écoles et bâtiments publics sont situés dans nos locaux : nous sommes en droit de refuser la pose, en vertu du principe de précaution."_

80,71% des Grabellois "contre" les compteurs Linky

En juin dernier, la municipalité organisait une votation citoyenne avec plusieurs questions. Parmi elles : "Êtes-vous favorable ou défavorable à l'installation votre domicile du compteur électrique de nouvelle génération dit LINKY ?" Le résultat était sans appel : 80,71% des habitants se sont prononcé contre.