Le maire de Grues masque le mot "égalité" du fronton de la mairie

"On n'a pas d'égalité des chances." Le maire de Grues ne mâche pas ses mots. Il y a une semaine, il a décidé de masquer le mot "égalité" du fronton de sa mairie. Ce vendredi, le mot est toujours camouflé. Gilles Wattiau souhaite ainsi dénoncer le manque d'accès aux soins dans sa commune vendéenne de près de 900 habitants.

"C'est une action symbolique", explique Gilles Wattiau, confirmant une information de nos confrères de Ouest-France. "Le droit de se faire soigner est constitutionnel", assène l'élu, pour qui ce droit est actuellement bafoué.

Il y a des personnes qui renoncent à voir des spécialistes parce qu'on leur annonce des délais allant de neuf mois à un an. Parfois, on leur conseille d'aller dans le privé pour avoir des rendez-vous plus rapidement. Sauf que dans le privé, beaucoup de spécialistes pratiquent des dépassements d'honoraires. Ici, nous avons une population rurale avec beaucoup d'anciens agriculteurs qui n'ont pas forcément de mutuelle, donc on arrive à une médecine à deux vitesse où les gens ne se feront pas soigner par faute de moyens.