Le maire de La Rochelle : "il faut une loi pour réguler la location des meublés de tourisme"

Deux députés, le maire de La Rochelle, et un adjoint de St-Malo étaient à la mairie de La Rochelle ce mercredi pour tenter de réguler les meublés de tourisme

Une proposition de loi sera examinée à l'assemblée à la rentrée pour tenter de réguler le marché locatif en zone tendue. Au cœur du problème, les locations sur des courtes durées, de plus en plus nombreuses, proposées par les plate forme telles que Airbnb ou autre Booking. Dans des villes telles que La Rochelle, ou d'autres communes attractives en bord de mer, cela fait disparaître le logement traditionnel, et complique la recherche de logement des actifs sur le territoire.

ⓘ Publicité

11 000 demandes de logement pour l'agglomération de La Rochelle

Pour Marie Nedellec adjointe au maire de La Rochelle : « Il y a 11 000 demandes de logement sur l'agglomération de La Rochelle, et si l'on prend le nombre de meublés de tourisme répertoriés sur La Rochelle, il y en a 5000, sans compter ceux qui ne se sont pas déclarés. Au cœur de ville, il y a parfois 30% de logements »

« Le logement traditionnel est en voie d'extinction. C'est un véritable tsunami silencieux »

Julien Bayou est député de la cinquième circonscription de Paris : « Je vois bien dans certains quartiers, je pense, au Marais, le logement traditionnel est en voie d'extinction. C'est un véritable tsunami silencieux. Les biens meublés sur les plate forme locatives sont en train de modifier profondément nos villes. Sur le littoral, la problématique est sérieuse, dans les villes attractives, les actifs ne trouvent plus de logements. Il faut changer les règles, réguler ce marché. »

De droite à gauche, Julien Bayou, député de Paris, Maryline Simonet, la députée Annaïg Le Meur, le maire de La Rochelle, Marie Nedellec, et l'UMIH © Radio France - Gérald Paris

Annaïg le Meur est députée du Finistère et co-rapporteure d'une proposition de loi pour tenter de réguler ce marché locatif en zone tendue. Elle était ce mercredi à la mairie de La Rochelle, aux côtés du maire de La Rochelle Jean François Fountaine, ou encore d'un adjoint du maire de St Malo qui connaît les mêmes problématiques. La députée et d'autres de différents partis veulent présenter trois articles majeurs dans cette propositions pour réguler le secteur :

Article 1 : Rendre obligatoire le DPE, le diagnostique de performance énergétique aux locations de courtes durée. Pour éviter de faire certains travaux, des propriétaires basculent en location de meublés de tourisme.

: Rendre obligatoire le DPE, le diagnostique de performance énergétique aux locations de courtes durée. Pour éviter de faire certains travaux, des propriétaires basculent en location de meublés de tourisme. Article 2 : Pour un changement « d'usage » d'un bien, le propriétaire devra le déclarer, même dans des communes de moins 200 000 habitants.

Pour un changement « d'usage » d'un bien, le propriétaire devra le déclarer, même dans des communes de moins 200 000 habitants. Article 3 : Changer la fiscalité des meublés de tourisme. Au lieu d'avoir un abattement fiscal à 71% ou 50%, il faudrait supprimer cet avantage.

Enfin, une proposition de loi, où l'on pourrait voir aussi une incitation de location aux employés saisonniers. Là encore une fiscalité très avantageuse pourrait permettre aux employeurs de les loger beaucoup plus facilement, ce qui en temps normal reste un vrai casse tête chaque été. Un volet, qui si il est mis en action permettra de réduire les difficultés sur le marché du travail dans les zones tendues. Les professionnels de l'UMIH y sont évidemment très favorables.