Le maire de Pia demande des comptes à l'ancienne municipalité sur sa gestion financière

Le maire de Pia Jérôme Palmade tire à boulets rouges sur la gestion financière de l'ancienne municipalité. Avant une réunion publique ce vendredi soir, il a présenté en conférence de presse les enseignements du dernier rapport de la Chambre Régionale des Comptes , rendu en octobre 2022. Un rapport portant sur l'exercice 2015 et au-delà, qui pointe "une situation financière très tendue".

Plus de 2 millions d'euros de factures impayées, selon le maire

Pour Jérôme Palmade, l'endettement de la commune à hauteur de 12 millions d'euros découle notamment de la gestion de son prédécesseur, Michel Maffre, aux manettes entre 2015 à 2020. "La Chambre le dit, c'est un peu plus de 2 voire 2,5 millions d'euros de factures impayées sur le territoire, c'est un trou sur le budget général de 2 millions, c'est cinq crédits contractés en 2018, alors que l'endettement était à 40 ans, ça c'est de la mauvaise gestion", détaille Jérôme Palmade.

Et pour le maire actuel, le développement de la commune n'a pas été à la hauteur : "si encore la ville s'était transformée... mais là aucune infrastructure n'a suivi, l'état des voiries catastrophique, la station d'épuration était laissée à l'abandon, et les réseaux d'eau et d'assainissement on les a encore en plomb pour certains."

La Ville mise en demeure sur la station d'épuration

Jérôme Palmade insiste notamment sur l'état "déplorable" de la station d'épuration lorsqu'il devient maire en 2020. "Sur le budget de l'eau et de l'assainissement, nous avons un crédit de 10 millions d'euros. Qu'on m'explique pourquoi l'ensemble de nos réseaux n'ont pas été réparés ? Pourquoi à la station d'épuration il n'y a pas eu 1 euro d'investis ?"

Résultat, la commune a été mise en demeure par la préfecture pour remettre aux normes la station d'épuration, et a investi 1,5 millions d'euros.

Et c'est à cause de cette situation financière que le maire justifie l'augmentation des impôts à Pia d'environ 3%. Aujourd'hui, Jérôme Palmade se dit "fier" d'être passé d'un endettement de 40 ans par an et par habitant, à 8 ans, le seuil d'alerte étant fixé à 7 ans. Il assure aussi avoir réalisé 970.000 euros d'économies en 2021 et 750.000 euros en 2022.

"Je reproche aussi aux pouvoirs publics de ne pas être intervenus plus tôt, que ce soit sur la station d'épuration ou au sujet des finances de la ville", ajoute-t-il. Jérôme Palmade demande à présent des comptes à l'ancien maire, Michel Maffre. Ce dernier n'a, pour l'heure, pas répondu à nos appels.