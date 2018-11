Bretagne : un maire met un terrain de football à disposition des Gilets jaunes

Plérin, France

"J'ai été sollicité par Tristan Lozach, l'un des porte-parole du mouvement des gilets jaunes dans les Côtes d'Armor", explique Ronan Kerdraon le maire de Plérin. "Il m'a demandé si j'acceptais de mettre un terrain de repli à leur disposition, dans l'hypothèse où les forces de l'ordre les chargeraient pour les faire évacuer du rond-point où ils sont installés à Saint-Brieuc".

Un terrain de football de quartier et un espace près d'un rond-point

Ronan Kerdraon a donc répondu favorablement à la demande des Gilets jaunes "pour éviter toutes dérives" en mettant à leur disposition un terrain de football de quartier. "C'est un terrain qui peut accueillir plus de 100 personnes, pas pour vivre sur place bien évidemment, mais pour servir de base-arrière et de base de vie", précise le maire, ancien sénateur socialiste qui se présente aujourd'hui comme "élu de gauche". Ronan Kerdraon a également mis à disposition des Gilets jaunes un espace en bordure d'un rond-point "pour qu'ils puissent exercer leur droit de manifestation, en distribuant des tracts par exemple".

Le maire de Plérin explique qu'il "partage une partie des revendications" des Gilets jaunes, "notamment sur le pouvoir d'achat". Et il en profite au passage pour égratigner Emmanuel Macron.

Pendant que l'exécutif reste droit dans ses bottes en tenant des discours en décalage complet avec leurs revendications, nous, élus locaux de base, on se doit d'essayer de nouer avec eux une relation qui permette la mise en place d'un vrai débat.

Des gilets construisent des cabanes sur le terrain mis à disposition par le maire de Plérin. © Radio France - Johan Moison

Ce mercredi soir, une trentaine de Gilets jaunes commence à construire des cabanes en palettes de bois. Ils semblent décider à s'installer dans la durée, jour et nuit. Le directeur du supermarché Leclerc qui se trouve à proximité leur a offert à manger.

"Je n'ai pas une baguette magique pour dire que ça va bien se passer mais je leur fais confiance et quand on est élu on doit faire confiance à ceux qui sont en face de nous. Je n'ai pas l'impression que le président de la République leur fasse confiance", conclut Ronan Kerdraon.