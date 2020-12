Coronavirus : le maire de Reims Arnaud Robinet propose un reconfinement... dès le 25 décembre

Et si les Français étaient à nouveau confinés juste après Noël ? C'est ce que propose le maire de Reims Arnaud Robinet, invité du 6/7 de France Info ce mardi 22 décembre.

"Les pays voisins de la France reconfinent en ce moment ce qui prouve qu'il n'y a pas de solution miracle. Au vu de ce qui se passe dans le Grand Est, je propose de reconfiner soit de façon territoriale soit au niveau national. Profitons de cette période de vacances pour reconfiner et garantir une sécurité sanitaire pour permettre un retour à la vie presque normal à la rentrée."

La crainte d'une troisième vague

Pour Arnaud Robinet, l'inquiétude monte chez les citoyens qui craignent l'arrivée d'une troisième vague : "La situation n'est pas terminée. Il y a des inquiétudes sur la rentrée avec les enfants, sur la reprise économique aussi. On pense aux cafetiers et aux restaurateurs. Il faut de la franchise. Laissons les Français passer Noël en famille et reconfinons à partir du 25 ou 26 décembre, jusqu'à la rentrée début janvier dans un premier temps."

La région Grand Est affiche le deuxième taux le plus élevé de France selon Santé Publique France.