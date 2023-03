Le maire de Saint-Sauveur-sur-Tinée se bouge pour sa commune

C'est le combat des maires des communes rurales : éviter la désertification. Pour cela certains se battent pour avoir un collège et un lycée. D'autres comme le maire de Saint-Sauveur-sur-Tinée ont réussi à former une offre de complémentarité.

"Il faut qu'on apprenne à se réunir. Seuls nous ne sommes rien, mais ensemble nous pouvons beaucoup" Jean Merra

L'élu dispose d'un collège et la commune voisine du lycée. Même idée pour le médecin : il vient deux fois par semaine à Saint Sauveur-sur-Tinée et le reste du temps dans les communes alentours. Sur la commune il y a aussi une gendarmerie, La Poste, des artisans, des maçons, des plombiers. Il y a également des bureaux du parc national du Mercantour et de l'ONF ainsi que l'UDAF - Union départementale des Associations Familiales - qui vient de s'installer.

"Saint-Sauveur doit être une commune où l'on s'arrête"

