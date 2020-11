Le maire de Toulouse demande à son tour la réouverture des commerces le 27 novembre

Les associations de commerçants, les chambres de commerce et d'industrie, la CPME, le Conseil du commerce de France et ses fédérations, le patronat répètent cette demande en boucle depuis quelques jours : rouvrir, non pas le mardi 1er décembre comme l'envisage le gouvernement, mais le vendredi 27 novembre. A cela une explication simple, le Black Friday, grande opération commerciale qui leur permettrait d'écouler un peu de stock. Les élus se sont mis à les soutenir. Le maire de Toulouse vient de le faire officiellement ce jeudi 19 novembre. Ses adjoints et conseillers municipaux ont aussi mené la charge sur les réseaux sociaux.

D'autres maires avant lui avaient fait cette requête comme Olivier Fabre à Mazamet (Tarn), les édiles de Reims, Beauvais ou encore du Touquet, Valérie Pécresse aussi la présidente de la région Ile-de-France. Lundi, une cinquantaine de députés LREM et Modem avaient écrit à Emmanuel Macron dans ce sens.