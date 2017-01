Le maire Les Républicains de Carry-Le-Rouet baisse les impôts locaux

La part communale dans les impôts locaux va baisser en 2017. Le maire Les Républicains Jean Montagnac va l'annoncer ce samedi aux habitants lors de ses vœux. Mais il l'a annoncé avant sur France Bleu Provence.

Le petit cadeau du début d'année pour les habitants de Carry-Le- Rouet. Le maire Les Républicains, Jean Montagnac, va présenter ses vœux à la population ce samedi, et il va annoncer une baisse de la part communale dans les impôts locaux en 2017. La part communale est diminuée de 0,50 point, que ce soit pour la taxe d’habitation (un taux de 8,75% en 2017 au lieu de 9,25%), la taxe sur le foncier bâti (un taux de 14,1% en 2017 au lieu de 14,61%) et la taxe sur le foncier non bâti (un taux de 19,85% au lieu 20,35%).

France Bleu Provence : Comment pouvez-vous vous permettre de baisser les impôts ?

► Jean Montagnac : Les taux communaux n’ont pas bougé depuis 1995, et cette année nous baissons ces taux communaux. C’est une gestion rigoureuse au jour le jour, le principe de base c’est "nous ne dépensons pas l’argent que nous n’avons pas". Chaque euro dépensé vient, soit des subventions, soit des économies que nous faisons sur le fonctionnement. A partir de là, on n’a pas un déséquilibre des finances comme on peut le rencontrer dans beaucoup de villes. Je vous donne un exemple : un 2012, il y avait 100 000 euros d’heures supplémentaires, en 2016 on est à 20 000 euros.

FBP : Dans le contexte de restrictions budgétaires, de baisse des dotations de l’Etat, c’est quand même étonnant…

► Je le répète, nous ne dépensons pas l’argent que nous n’avons pas. Le problème dans les villes, c’est que nous n’avons pas l’argent, on ne fait pas de chèque, nous n’avons pas de carte bleue, donc c’est facile, et c’est même dangereux, de dépenser sans savoir exactement. On signe un papier où il y a écrit la dépense, ça part à la perception. C’est ça qui est dangereux. Donc nous sommes très attentifs à nos dépenses et à notre fonctionnement.

FBP : Une baisse des impôts ça veut dire moins de rentrées financières. Vous allez donc faire moins de choses en 2017 ? Les associations, la culture, le sport, risquent d’en pâtir ?

► Pas du tout, nous avons nos animations qui perdurent d’années en années. Et cette année allons poser la première d’un nouveau gymnase en septembre 2017.

FBP : Comment faites-vous la même chose avec moins d’argent ?

► Nous avons fait des économies. Nous avions 90 agents communaux titulaires, nous en avons maintenant aux environs de 80. Nous avons multiplié la compétence des gens. Quelqu’un qui est en arrêt maladie, ou quelqu’un qui s’en va à la retraite, est remplacé par quelqu’un qui peut faire ce que faisait cette personne. Nous avons essayé d’annualiser les horaires et le temps de travail des agents.

FBP : Vous êtes en charge du budget et des finances à la métropole Aix-Marseille-Provence. Ce que vous faîtes chez vous, peut-on le faire dans les autres communes de la Métropole ?

► Ce n’est pas la même échelle entre 92 villes qui représentent 1,8 millions d’habitants, et une ville qui en a 6.000. Mais nous sommes aussi très attentifs au niveau de la Métropole. Par exemple, il y a un DGS, un Directeur Général des Services, de l’ex-communauté urbaine. Et bien ce DGS a une autre fonction, il s’occupe des finances à la métropole. Donc deux postes, une seule personne. On n’a pas embauché quelqu’un de nouveau pour s’occuper des finances de la métropole. Cette personne-là a deux casquettes, et un seul salaire. Voilà un exemple d’économies que nous essayons de faire.