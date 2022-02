Le malaise chez les salariés de Malvaux manufactures en grève à Vieillevigne

"On ne demande pas la lune, on veut juste de la reconnaissance", lâche Christophe. Ce salarié de Malvaux Manufactures est en grève, comme une vingtaine de ces collègues du site de Vieillevigne ce lundi. Dans cette usine d'ameublement, il y a un véritable malaise chez certains salariés. Sur le site de la Chevrolière, une vingtaine de personnes ont suivi ce mouvement avec un débrayage pendant une heure.

Un mouvement de grève à l'appel de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT). La demande est claire, une augmentation de 5%, pourtant la direction propose une hausse des salaires de 3.1% et une prime de 75 euros. Mais aux yeux de ces salariés ce n'est pas assez, l'inflation est "trop forte".

Pas de loisirs

"La dernière fois que j'ai fait un restaurant et un ciné dans la même soirée, c'était il y a au moins deux ans", souffle Geoffrey Gervais. Cet ouvrier de l'usine gagne 1.400 euros net par mois, quand il fait des heures supplémentaires. "C'est un contrat de 35 heures par semaine, mais depuis janvier j'ai toujours fait 39 heures", indique-t-il. Il est déçu, pour lui la direction ne reconnaît pas le travail effectué par les salariés. Les choses ont changé depuis son arrivée il y a six ans. "Avant c'était jovial, maintenant les gens viennent en traînant de pieds", regrette-t-il.

Quand mon fils me demande un cadeau, je lui réponds qu'on a pas les moyens. Un employé de Malvaux manufactures

L'année dernière, 10% des effectifs ont démissionné selon les syndicats. "Nous on se retrouve avec le même taux de production et ça va mal, explique un autre salarié. Il n'y a plus de diplomatie entre la direction et le monde de la production, c'est un fossé énorme." Lorsqu'on lui demande si il aime encore son travail, cet homme d'une trentaine d'années répond : "Non, plus ici." Puis, les larmes montent et il n'arrive pas à finir sa phrase.

Aller voir ailleurs

C'est ce sentiment de mal-être au travail qui ressort des discussions avec ces salariés. Des personnes qui veulent travailler mais qui ne se sentent pas écoutées. "Depuis des années il y a de plus en plus de bénéfices, grâce à nos petits salaires", confie Christophe. Certains de ces salariés confient une perte de sens dans leur travail et une envie de quitter l'entreprise.