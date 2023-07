Le Mama Shelter Dijon ouvre ses portes, "un lieu pour les Dijonnais en priorité", assure sa directrice

La marque Mama Shelter inaugure un nouvel établissement, après s'être implantée dans neuf autres villes en France. Cette fois-ci, l'hôtel branché s'installe à Dijon, rue du Docteur Maret, après plus de 18 mois de travaux et une inauguration repoussée plusieurs fois. L'établissement de 5.000 mètres carré abrite 120 chambres et un restaurant pouvant servir 200 couverts. Mais ce n'est pas tout. A l'intérieur, les clients pourront profiter de deux salles de karaoké, une salle de cinéma, une salle de dégustation et plusieurs espaces de travail. Un DJ viendra animer le bar, du jeudi au dimanche soir.

La salle de dégustation de l'hôtel Mama Shelter de Dijon © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Et pour faire tourner tout ça, il a bien fallu recruter. Contrairement à de nombreux établissements, le Mama Shelter n'a pas eu de mal à trouver des bras. "On fait un job dating sur une journée et on a reçu 400 candidatures", explique Pauline Alle, directrice de l'établissement. "Tous n'étaient pas forcément expérimentés, notamment pour les candidats en salle mais ça, ce n'est pas l'essentiel pour nous. Tout le monde peut apprendre à porter un plateau et servir trois assiettes. L'important, c'était de recruter des gens qui avaient l'envie de bosser." Au total, 77 personnes ont été recrutées.

Le patio du Mama Shelter Dijon © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Mais pour beaucoup, le Mama Shelter, c'est réservé a une clientèle plutôt aisée et pour les touristes. Alors, idée reçue ou vérité ? Réponse avec Pauline Alle.

