Le manque de personnel aux impôts est encore plus criant en cette année de crise selon une intersyndicale

Une intersyndicale CGT, FO, Solidaires, CFDT, CFTC des agents des finances publiques appelait à la grève et au rassemblement ce lundi 10 mai. Au lendemain de cette journée d'action, Dominique Lo Monaco, délégué CGT des finances publiques dans le département, est l'invité de France Bleu Isère. Il répond à Nicolas Crozel.

La date limite de déclaration des revenus, rappelons-le, en Isère, c'est le 1er juin sur internet. Le 20 mai si vous êtes encore au papier. Cette année à la CGT, vous tirez un peu la sonnette d'alarme parce qu'évidemment, face à la pandémie, avec pas mal d'agents en télétravail, la situation est compliquée. Cette année, plus que les autres ?

Tout à fait. Nous avons un certain nombre de collègues qui, aujourd'hui, sont en télétravail de manière régulière, à peu près 30% de l'effectif, ce qui fait que la charge importante de l'accueil du public se fait sur un nombre de collègues assez réduit. Nous avons aussi cette année une mission complémentaire, qui est venue se rajouter au travail habituel, qui est le Fonds de solidarité qui vient en aide notamment aux entreprises.

Pour ça il faut faire une déclaration... Ce n'est pas une déclaration comme les autres cette année pour beaucoup de contribuables ?

Oui, tout à fait. D'abord il y a un certain nombre de variations de revenus, en particulier pour les salariés qui ont été en chômage partiel ou qui ont vu leur activité cesser. Manier le principe de la retenue à la source et les variations des taux ce n'est pas quelque chose d'aisé pour le contribuable donc bien souvent il a besoin de notre aide pour pouvoir s'y retrouver un peu.

Du coup, est ce que vous sentez aussi une certaine frustration, voire une agressivité, de la part de celles et ceux qui se rendent dans vos bureaux pour essayer d'y voir clair et qui ne sont pas forcément reçus comme ils pourraient attendre de l'être?

Oui, oui. C'est un phénomène qui a commencé il y a maintenant quelques années et qui prend de l'ampleur, dans la mesure où par la dématérialisation et la possibilité d'accéder à nos services par voie téléphonique ont a laissé croire aux contribuables que l'accès serait aisé. On sait très bien que dans notre pays il y a un certain nombre de contribuables qui sont en rupture numérique, un certain nombre de contribuables qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Et puis il y a aussi la question des moyens qui ont été mis en face de toutes ces possibilités d'accès numérique et téléphonique. Les capacités ne sont pas à la hauteur ! Donc, les contribuables appellent une fois, deux fois, dix fois, envoient un mail une fois, deux fois, dix fois et ils sont toujours en attente de réponse. In fine, ils finissent par venir dans nos services et on peut comprendre, sans l'excuser bien évidemment, une certaine agressivité. Mais souvent cette agressivité tourne à la violence et là, par contre, c'est un phénomène qui devient un peu inquiétant.

Il aurait fallu embaucher, selon vous, au moins temporairement, pour répondre à des missions ? En même temps ce n'est pas facile de conseiller. C'est très technique.

Vous savez, comme dans toute entreprise ou toute administration, il y a des tâches extrêmement techniques et des tâches qui le sont un peu moins. C'est un principe d'organisation du travail. On peut embaucher et mettre sur des tâches qui demandent moins de technicité ce qu'on appelle des vacataires, des contractuels, pour libérer du temps pour les collègues qui ont la technicité pour aller sur des questions un peu plus pointues. Tout est question d'organisation. A ces périodes où, en plus, on a quand même une jeunesse qui est à la recherche d'emploi entre guillemets "saisonniers", puisque les restaurants et les commerces sont fermés ! On aurait facilement pu trouver un certain nombre de jeunes qui étaient prêt, pour un mois, deux mois, trois mois, le temps nécessaire, à venir aider nos services pour répondre aux demandes des contribuables.

Vous avez des cas de figure très compliqués, notamment chez cette jeunesse, et vous vous dites que finalement elle aurait pu venir travailler chez vous. C'est ça ?

Tout à fait. Alors ce n'est pas spécifique à cette période. Ce serait valable pour toute l'année parce que concrètement les suppressions d'emplois à la Direction générale des finances publiques ça ne date pas d'aujourd'hui. En 15 ans je rappelle que, dans le département de l'Isère, on a perdu plus de 600 emplois alors que les missions demeurent quand même. Des missions qui sont très très larges.