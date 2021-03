Le Mans : 200 manifestants rassemblés contre la "loi sécurité globale"

Ce samedi 20 mars, à 11 heures, près de 200 manifestants se sont rassemblés place de la Préfecture, au Mans, à l'appel du Collectif sarthois "pour le retrait de la loi sécurité globale". La proposition de loi, qui vise à renforcer l'efficacité et la protection des services de police et de gendarmerie, a été adoptée par le Sénat, ce jeudi 18 mars.

Mais pour les manifestants, pas question de baisser les bras. "C'est important de montrer qu'on est toujours mobilisés contre cette loi", explique Kévin Lamberdière-Casta, membre du bureau sarthois de la Ligue des droits de l'Homme. "Et surtout de montrer que nous aussi, les citoyens, nous avons un rôle à jouer." Les manifestants dénoncent notamment la régulation de la diffusion d'images des forces de l'ordre, l'autorisation des policiers à porter leur arme de service dans les établissements recevant du public, ou encore l'élargissement de l'accès aux images de vidéosurveillance prévus par cette proposition de loi.

"On a le sentiment d'être dans un système de plus en plus liberticide, alors que ces mesures sont censées nous protéger. On tend vers quelque chose qui ressemble de plus en plus à un régime policier", Hansi Brémond, président de l'association Libre Pensée de la Sarthe.